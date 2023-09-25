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賴佩霞：認識郭台銘2周即搭檔 先生是重要推手

中央社台北25日電
鴻海創辦人郭台銘（前中）與副手人選賴佩霞（右）。（中央社）
鴻海創辦人郭台銘（前中）與副手人選賴佩霞（右）。（中央社）

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞爭取參選台灣2024總統引發話題，賴佩霞今天說，她曾3度拒絕郭台銘到家中拜訪，但因為她的先生很欣賞郭台銘，2人認識約2周，她就成為郭台銘的副手人選。

賴佩霞今天晚間接受廣播節目「欸！我說到哪裡了？」主持人王偉忠專訪，被問及與郭台銘搭檔的過程，賴佩霞說，她是受郭台銘團隊中30幾歲的年輕人推薦，郭台銘為此3度表達想到家中拜訪她，但都被她拒絕。

賴佩霞指出，2人認識後，她被郭台銘的誠意感動，她的丈夫謝志鴻也非常欣賞郭台銘的重情義、果斷及聰明，「他（謝志鴻）是很重要的推手」，所以她從認識郭台銘到9月14日公布搭檔參選不過2周時間。

對於在參選過程中所扮演的角色，賴佩霞說，她就是副手人選，任務是了解郭台銘的政策並支持郭台銘完成心願，郭台銘及台灣人民才是關鍵角色。

郭辦曾將賴佩霞形容為「活棋」，稱賴佩霞隨時願意功成身退以成全大局。賴佩霞對此表示，她從來不介意位子及戲分，重要的是有機會去參與、貢獻、發聲，可以集結人民的意見並傳達給郭台銘。

賴佩霞強調，她的母親享壽63歲，而她已經60歲，所以她不知道接下來還有多少年、會面對什麼，但只要有能力，她將為提升劇場及藝文環境等全力以赴，讓台灣更好。

郭台銘 賴佩霞 劇場

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