側寫／美智庫、國會48hr「考試」後 侯友宜輕鬆寫臉上

國民黨總統參選人侯友宜訪美行程滿滿，19日參與共和黨傳統基金會座談後，他中午再度前往國會山莊，馬拉松式拜會參眾議員。（影片截圖）

國民黨總統參選人侯友宜 訪美行程進入尾聲，度過此行重頭戲18日布魯金斯研究院座談，侯友宜終於露出放鬆的笑容。19日參與共和黨傳統基金會座談後，他中午再度前往國會山莊，馬拉松式拜會參眾議員 ，幾乎未進食就在趕場，直到下午2點半才回到國會餐廳，和等候的記者火速吃了幾口Pizza，開懷聊天。

侯友宜訪美在8天走訪4個城市，安排緊湊，但無論是與智庫座談或僑宴致辭，都愈來愈「做自己」，他將論述化為直率的侯式語言，反而增加美方與僑胞好感。尤其18日重頭戲，歷經外媒投書刊登、布魯金斯研究院演說與座談、AIT主席羅森柏格2天連3餐陪同、見到行政官員，晚間再與美方前國安國防官員餐敘，他十分開心，不斷向幕僚與協助的學者與僑界表達感謝。

侯友宜滿滿的行程包括美國國會，他在48小時內拜訪5名參議員、9名眾議員，但交流並非只是「衝量」，議員們聚焦台海議題，每場也都有效率地先談正事再博感情。

19日午後，侯友宜前往眾議員Al Green辦公室，聊完正事後，Green說他之前訪台時，認識很多新北的朋友，於是一個個電話給對方。但美東時間午後，正是有12小時時差的台灣半夜，根本沒人接，兩人分別留言後，Green又說「還有一個！」就這樣一連打了四通電話和留言。

侯友宜事後對記者們透露，他好怕吵醒台灣友人，於是趕快結束這場會面，「不然我們會打電話到五點！」離開時，侯團隊送Green一尊小關公，Green立刻拆開包裝，放在歐巴馬 像旁邊，「讓他保護歐巴馬。」侯覺得十分有趣。

短暫休息後侯友宜回到國會餐廳，總算有時間可以進食，幕僚遞上煙燻腸Pizza，飢腸轆轆的侯友宜嚐一口卻直呼「這好鹹！」接著問記者和幕僚群，「你吃吃看，鹹不鹹？」侯氏風格，在智庫、國會48小時不間斷的「考試」過後，放鬆的愉悅情緒寫在臉上。