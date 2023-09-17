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賴佩霞一對一晤談惹議 台諮商心理師公會全聯會發聲明

記者沈能元／台北即時報導
擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由賴佩霞（右）出任，賴佩霞如今爆出一對一晤談，經查無諮商心理師資格。本報系資料照
擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由賴佩霞（右）出任，賴佩霞如今爆出一對一晤談，經查無諮商心理師資格。本報系資料照

擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，今赴中選會申請登記為總統、副總統選舉被連署人。賴佩霞卻於近期爆出一對一對晤談80分鐘，收費新台幣2.3萬元（約744美元）爭議。台北市衛生局表示，網路晤談內容，雖未寫明是心理諮商或心理治療，但易使民眾誤解，而有違反「心理師法」或「醫療法」疑慮。

諮商心理師公會全國聯合會今天正式發出聲明。全聯會秘書長黃柔嘉表示，針對賴佩霞向民眾收費提供心理相關議題諮詢、開設工作坊與課程等爭議，經至衛福部醫事查詢系統（網址：https://ma.mohw.gov.tw/masearch/SearchDOC-101-1.aspx），查詢賴佩霞是否為諮商心理師，經查與「賴佩霞」名字相符者，僅有一名護理師，而無諮商心理師。

黃柔嘉指出，在國內進行心理諮商或治療須領有合格證書，而正式名稱為「諮商心理師」，且必須在合格場所執行諮商，但全聯會近期陸續發現，坊間有許多人鑽法律漏洞，以陪聊師、陪談師或心理諮商師之名，進行心理諮商與治療工作的現象，而讓民眾產生誤解。

黃柔嘉說，全聯會將與台北市衛生局持續溝通，希望多針對坊間的陪聊師、陪談師等多加了解，如果民眾有所疑慮，以賴佩霞一對一晤談的地點在台北市中山區，可以直接向北市衛生局反應。

諮商心理師公會全國聯合會聲明如下：

針對近來賴佩霞女士無國內相關專業證照卻向民眾收費提供心理相關議題諮詢、開設工作坊與課程等爭議，以及本會陸續接到坊間許多以心理諮詢師、陪談師或心理諮商師之名進行心理諮商與治療工作之現象，本會重申並呼籲以下幾點：

1. 民眾有心理諮商之需求時，可先至衛生福利部醫事查詢系統，確認服務提供者是否為諮商心理師，以確保自身權益。相關網址：https://ma.mohw.gov.tw/masearch/SearchDOC-101-1.aspx

2. 欲從事心理諮商工作者，須依據心理師法及考選部之規範，於心理相關科系碩士班完成實習，畢業後考取證照後，加入當地公會，於衛福部核可之機構辦理執業登記，方可提供心理諮商與治療。

3. 諮商心理師於執業期間，應持續受心理師法及諮商專業倫理規範之監督，透過地方公會之專業自律，並依衛福部醫事人員相關規範提供民眾心理諮商與治療。

4. 依據心理師法第42條，未取得國內官方核可之諮商心理師資格，卻執行心理師法第14條所示諮商心理師業務者，將處有期徒刑併科罰金之規定。而主管機關對於心理諮詢與心理諮商的界定採實質認定，亦即主管機關判定標準為實際服務內容，而不以其宣稱非心理諮商就免責，目前也已有相關法律判例可供查詢與參考。

5. 本會長期關注心理健康政策之發展，強調諮商心理師之專業倫理、自律，希冀提供國人具專業把關之心理諮商與治療。本會樂見民眾對心理健康議題的重視，也將持續與政府部門聯繫，共同推動有品質的心理健康服務！

心理師 賴佩霞 心理健康

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