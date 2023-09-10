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放煙火「求婚」未收拾就走 燒毀公園販賣機 警逮事主

記者曾伯愷／新北即時報導
新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，研判是煙火紙盒餘溫助燃釀災，今晚警通知劉男等7人到案說明依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，研判是煙火紙盒餘溫助燃釀災，今晚警通知劉男等7人到案說明依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

台灣一名劉姓男子昨天深夜找來親友團助陣，在新北市三重區大都會公園北側停車場燃放煙火向女友「求婚」，求婚儀式結束，眾人開心分乘5輛汽車離去。沒想到煙火紙盒餘溫助燃起火，燒損一旁自動販賣機。警方獲報以車追人，今天晚上通知劉等7人到案說明，偵詢時他辯稱：「不知道會復燃」，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，劉姓男子（20歲）昨天深夜11時08分左右，找來另4車10多名親友團，集合在新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場，準備向葉姓女友（21歲）求婚。

過程中劉男點火施放高空煙火助興，親友們則齊喊「嫁給他」，讓葉女很是驚喜！約昨天深夜11時50分左右，求婚儀式結束，10名親友團開心分乘汽車離去。沒想到，眾人前腳剛離開停車場，煙火紙盒餘溫卻助燃起火，波及燒損一旁自動販賣機。

保全人員見狀趕緊拿起滅火器噴灑，再報警處理。警、消獲報派員趕抵，現場火勢已撲滅，經勘驗現場僅自動販賣機右下方殼燒黑毀損，機台旁則棄置大批燃放完的高空煙火紙盒，研判是煙火紙盒餘溫助燃釀禍。

警方調閱現場監視器畫面，鎖定5車車主身分，於今天晚上8時許，循線通知劉男、葉女及另5親友到案說明，偵詢時劉男坦承是獨自點火燃放煙火，警詢後依公共危險罪嫌將劉男函送法辦，另持續通知其他人到案說明，釐清相關疑點。

新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，研判是煙火紙盒餘溫助燃...
新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，研判是煙火紙盒餘溫助燃釀災，今晚警通知劉男等7人到案說明依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，研判是煙火紙盒餘溫助燃...
新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，研判是煙火紙盒餘溫助燃釀災，今晚警通知劉男等7人到案說明依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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