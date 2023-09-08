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侯友宜與郭台銘支持度拉開 邊緣化奏效？朱立倫：展現團結成果

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，侯友宜提出非常多具體政見，讓大家都有感，在各地團結努力的成果都逐漸展現出來。(記者屈彥辰／攝影)
國民黨主席朱立倫表示，侯友宜提出非常多具體政見，讓大家都有感，在各地團結努力的成果都逐漸展現出來。(記者屈彥辰／攝影)

國民黨中央台北時間9日舉辦「全國青年助講團」成立記者會，有民調顯示國民黨總統參選人侯友宜的支持度，與鴻海創辦人郭台銘間的差距逐漸拉開，被認為是邊緣化策略成功。國民黨主席朱立倫今表示，侯友宜提出非常多具體政見，讓大家都有感，在各地團結努力的成果都逐漸展現出來。

對於接下來是否再與郭台銘見面，朱立倫說，兩周前，侯友宜跟郭台銘已見過，只要有見面就是好事，大家多溝通。至於前衛生署長楊志良要求郭台銘退選，朱表示，尊重每一位朋友的意見，他相信所有人的意見都是希望大家能夠團結在一起。不要為個人的考量，一切以大我為主，如果只有自我的話，是走不出大局的。

針對侯友宜昨提出開徵富人稅，被郭台銘酸四年前早就提過，朱立倫回應，富人稅是長期的議題，國民黨已經提出來八年了，相信大家的共同努力都是希望社會公平正義，讓年輕人多富裕一點，讓年輕人負擔少一點，社會更公平。

關於最新民調指出，侯友宜慢慢拉開與郭台銘的距離，郭支持度跌破一成，是否為藍白邊緣化策略奏效。朱立倫表示，最近侯友宜提出非常多的具體政見，讓大家都有感，在各地團結努力的成果都逐漸展現出來，相信大家最近還會看到很多新的成果，這樣子會更團結、更努力，侯的民調當然會逐步上升，這也是反映出最近努力的成果，再繼續加油。

至於朱立倫曾提下月要成立全國總統暨立委的聯合競選總部，競總主委人選是否決定？朱立倫強調，他們會跟各地方的首長跟負責人，討論如何成立各地的競選總部、後援會、顧問團，還有各種資源的組織。下月原則上就會成立全國的競選總部、後援總會或顧問團等等，至於相關的人選，等各地的討論完成之後，再來就全國的部分討論。

郭台銘 侯友宜 國民黨

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