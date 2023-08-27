我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

商務部長雷蒙多抵達北京 展開4天訪問

總統府對面開記者會 郭台銘明天宣布參選總統？

記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘下午出席活動，面對媒體詢問參選問題，未正面回覆。(記者陳正興／攝影)
鴻海創辦人郭台銘下午出席活動，面對媒體詢問參選問題，未正面回覆。(記者陳正興／攝影)

鴻海創辦人郭台銘8月8日訪美返台後，陸戰和空戰並行，積極為獨立參選鋪路。而郭台銘辦公室剛剛發出採訪通知，明天將在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」；張榮發基金會位於中山南路，正對面就是總統府，郭台銘選在此地點，有暗示進軍總統府之意。對於郭台銘明天是否宣布參選，郭辦表示，目前沒有任何回應。

據了解，郭台銘原本就規畫8月底宣布參選，而郭台銘上周被問及何時宣布參選，是否是9月2日或3日，郭台銘一律都回答，下禮拜就知道。郭辦今晚僅宣布明天舉行「主流民意大聯盟記者會」，未說明活動主題，加上該場記者會入場嚴謹，必須提前報名。

郭台銘8月8日舉辦新書發表會後，陸續在屏東 、苗栗、雲林（台北餐會）、基隆、台南、金門、嘉義、新竹、高雄受邀參加「主流民意大聯盟」造勢及餐敘，並同時成立「阿銘之友會」不少縣市議長、議員，甚至是國民黨立委參選人都出席造勢，苗栗縣前縣長徐耀昌更因此宣布退出國民黨。

郭台銘在8月17日於主流民意大聯盟雲林同鄉會後援會的餐敘上，首度邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜坐下來喝咖啡、談整合。隨後侯、柯都善意回應，表達願意與郭台銘坐下來談，而若郭台銘明天宣布參選，三人之後就將以總統參選人的身分會面。

郭台銘 國民黨 咖啡

上一則

陪侯友宜訪美前 夏立言再度訪中

下一則

楊志良稱台灣有家暴 是因「沒辦法修理蔡英文」 府譴責

延伸閱讀

823造勢後風向變 藍營：金門選民歸隊

823造勢後風向變 藍營：金門選民歸隊
與郭台銘下周咖啡會？ 侯友宜、柯文哲低調未證實

與郭台銘下周咖啡會？ 侯友宜、柯文哲低調未證實
郭台銘傳也在板橋租競辦「距離侯辦僅600米」 侯友宜回應了

郭台銘傳也在板橋租競辦「距離侯辦僅600米」 侯友宜回應了
郭台銘未鬆口選總統：大家再忍耐一下

郭台銘未鬆口選總統：大家再忍耐一下

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。（記者劉學聖／攝影）

福島核汙水排入海 台不禁日水產品

2023-08-25 02:29
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔