總統府對面開記者會 郭台銘明天宣布參選總統？

鴻海創辦人郭台銘下午出席活動，面對媒體詢問參選問題，未正面回覆。(記者陳正興／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 8月8日訪美返台後，陸戰和空戰並行，積極為獨立參選鋪路。而郭台銘辦公室剛剛發出採訪通知，明天將在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」；張榮發基金會位於中山南路，正對面就是總統府，郭台銘選在此地點，有暗示進軍總統府之意。對於郭台銘明天是否宣布參選，郭辦表示，目前沒有任何回應。

據了解，郭台銘原本就規畫8月底宣布參選，而郭台銘上周被問及何時宣布參選，是否是9月2日或3日，郭台銘一律都回答，下禮拜就知道。郭辦今晚僅宣布明天舉行「主流民意大聯盟記者會」，未說明活動主題，加上該場記者會入場嚴謹，必須提前報名。

郭台銘8月8日舉辦新書發表會後，陸續在屏東 、苗栗、雲林（台北餐會）、基隆、台南、金門、嘉義、新竹、高雄受邀參加「主流民意大聯盟」造勢及餐敘，並同時成立「阿銘之友會」不少縣市議長、議員，甚至是國民黨 立委參選人都出席造勢，苗栗縣前縣長徐耀昌更因此宣布退出國民黨。

郭台銘在8月17日於主流民意大聯盟雲林同鄉會後援會的餐敘上，首度邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜坐下來喝咖啡 、談整合。隨後侯、柯都善意回應，表達願意與郭台銘坐下來談，而若郭台銘明天宣布參選，三人之後就將以總統參選人的身分會面。