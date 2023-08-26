日本排核廢水 謝長廷稱「微量放射性元素有益身體」挨轟

駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

日本 政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，引發中國大陸強烈不滿表示譴責，甚至全面禁日本水產進口，駐日代表謝長廷昨緩頰稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，引發在野不滿，新黨市議員侯漢廷直言謝到底在「說什麼？」國民黨 市議員曾獻瑩也批，「卑躬屈膝到這樣...丟臉了」。

侯漢廷指出，日本排放核事故處理水，謝長廷竟稱微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉，他痛批，「核處理水跟溫泉能比嗎？謝長廷怎麼不親自去泡核處理水？還是謝長廷腦袋都是核處理水，才會如此健康？」

侯漢廷說，經過科學處理核事故處理水的確可以符合食用水的標準，技術上可行。然關鍵是，「日方有無經過國際原子能總署的查驗？執行過程有無瑕疵？有無多方聯合監管？」

侯漢廷質疑，執政的民進黨 ，有無要求派核能專家查看，處理水程序一切完備？有無對此與日方展開談判，要求交換經貿或其他利益？「民進黨全盤投降，甚至助日代表還鬼扯溫泉護航，這才是令人憤怒之處！」。