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惠譽：台今年經濟成長率僅1%…兩岸緊張加劇 評等降1級

記者賴昭穎、李秉豪、江睿智／台北24日電
國際信評機構惠譽23日表示，受到全球經濟放緩與疫後半導體動能無力等影響，預測今年台灣經濟成長率放緩至1%，不過，年底有望迎來科技產業周期好轉，明年經濟成長率回升至2.8%。至於近期中國房地產頻暴雷，惠譽認為對台影響不大。（記者胡經周／攝影）
國際信評機構惠譽23日表示，受到全球經濟放緩與疫後半導體動能無力等影響，預測今年台灣經濟成長率放緩至1%，不過，年底有望迎來科技產業周期好轉，明年經濟成長率回升至2.8%。至於近期中國房地產頻暴雷，惠譽認為對台影響不大。（記者胡經周／攝影）

國際三大信評機構之一的惠譽信評（Fitch）昨天表示，受全球經濟態勢走勢疲軟等因素影響，預測台灣的經濟成長率將從去年的2.4%放緩至1%。此外，針對台灣的主權評等，原本評估結果是AA+，但考量兩岸關係緊張的地緣政治因素，因此降一個等級至AA，展望「穩定」。

惠譽信評昨天舉行「2023惠譽看台灣」論壇，針對台灣今年的經濟成長率只有1%，惠譽信評亞太區主權評等主管湯馬斯．魯克梅克爾（Thomas Rookmaaker）表示，由於全球經濟態勢走勢疲軟，且疫後半導體產業處於顯著下行周期，台灣主要高科技產品的出口普遍下滑且投資需求放緩。雖然經濟衰退可能已觸底，但出口成長仍為負，這不僅只有台灣，對南韓和整個亞太地區也是如此。

惠譽預估台灣今年的經濟成長率只有1%，是目前已公布相關預測值的主要經濟預測機構中最低的，也低於主計總處上周公布的1.61%。

事實上，受到外需疲弱衝擊，經濟部昨天公布7月工業生產及製造業生產指數，雙雙寫下連續14個月負成長走勢，也創下史上最長衰退期。

展望明年，惠譽預期台灣的經濟成長率將回升至2.8%，儘管資訊技術的持續進步將有力推進台灣經濟的發展，但仍易受制於全球經濟成長下行風險的加劇，以及半導體產業週期延遲復甦的影響。此外，海峽兩岸緊張關係加劇、人口老化等結構性逆風，也可能增加中期經濟成長前景面臨的挑戰。

針對台灣的主權評等，魯克梅克爾指出，原先台灣的評等為AA+，但受地緣政治關係緊張影響，因此維持AA評級。惠譽預期，海峽兩岸現狀將持續且緊張關係加劇，這仍然是制約台灣信用狀況的一個主要因素。惠譽認為，明年1月舉行的總統選舉將成為可能影響兩岸關係未來軌跡的一個重要政治里程碑，預期緊張關係不會影響台灣在短期內的經濟和政治穩定。

魯克梅克爾說，除了台灣，南韓也因與北韓的地緣緊張關係，從18項變數得出的結果向下調整一級。但他說，台灣具有極為強勁的外部融資狀況、審慎的財政管理政策及具競爭力的經營環境，其中外部財政在惠譽受評所有國家及地區中，仍位列前段班；公共財政狀況則優於許多AA區間的經濟體。

根據惠譽最新評等資料，在亞太地區以澳洲與新加坡拿到AAA的評等為最高，紐西蘭則拿到AA+的評等；澳門、台灣則是AA，香港與南韓為AA-、中國是A+，以及日本的A評等。

惠譽 梅克爾 南韓

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