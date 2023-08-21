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結束近25年觀察員身分 台退出中美洲議會代表什麼？

記者陳熙文／即時報導
中美洲議會（Parlacen）在當地時間21日上午通過撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格案，台灣外交部也宣布即刻退出。(取自中美洲議會官網)
中美洲議會（Parlacen）在當地時間21日上午通過撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格案，台灣外交部也宣布即刻退出。(取自中美洲議會官網)

中華民國前友邦尼加拉瓜在今年6月向中美洲議會（Parlacen）提案，撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格，並由中華人民共和國取而代之，中美洲議會在當地時間21日上午通過該案，外交部也宣布台灣即刻退出，為台灣作為觀察員參與中美洲議會近25年畫下句點。

中美洲議會於1991年成立，屬於「中美洲統合體」的立法機構，會址設於瓜地馬拉，旨在促進中美洲國家進行政治對話，推動並擴大中美洲國家間之合作，鞏固民主政治，促進中美洲地區的統合及和平。

過去近200年的中美洲歷史中，中美洲各國曾多次進行整合，希望建立一個統一的政治體。

中美洲地區早期於16世紀成為西班牙的殖民地，不過於19世紀掀起獨立浪潮，於1823年組成中美洲聯合省，包含今日的瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜，及哥斯大黎加，不過內部的紛爭、戰亂不斷，最終導致聯合省的解體，原省分先後成為獨立共和國。

自此中美洲國家就一直在尋求共同合作的方法，並在20世紀初出現中美洲一體化的契機之後，於1991年正式成立中美洲統合體（SICA）。中美洲議會亦是在此脈絡成立，為統合體的立法機關，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等6國，另有8個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。

2018年7月，時任立法院長蘇嘉全，並與當時的中美洲議會議長萊福爾（Tony Raful Tejada）簽署「中華民國（台灣）立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，由民進黨立委張宏陸宣誓擔任觀察員，顯示雙方友好關係更進一步。

然而，台灣陸續與尼加拉瓜、宏都拉斯等國斷交後，在中美洲僅剩下瓜地馬拉仍承認中華民國，已在中美洲失勢，如今台灣宣布退出中美洲議會，是否能繼續在中美洲統合體中繼續擔任觀察員亦成問號。

中華民國 尼加拉瓜 華人

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