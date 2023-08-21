抗議「排台納中」 台外交部宣布退出中美洲議會

中美洲議會通過官方社交媒體帳號宣布，批准中國成為該機構常駐觀察員。（截圖自中美洲會議推特帳號）

針對中美洲議會（PARLACEN） 於當地時間本8月21日上午通過尼加拉瓜 黨團提出的「排台納中」案，外交部今表示，台灣政府表達最嚴正的抗議，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

外交部表示，尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排台陰謀，罔顧台灣對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排台納中」議案。

外交部對於尼國奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，錯誤引用聯合國大會第2758號決議及操弄所謂「一中原則 」謬論，謀奪台灣在中美洲議會的權益，嚴重傷害台灣與中美洲人民多年來的合作及情誼，凸顯中國處心積慮破壞中美洲民主及在區域擴張的野心。外交部強調，對於尼、中兩國在中美洲議會粗暴損害台灣權益及地位，台灣政府給予強烈的譴責。

外交部說，中美洲議會的成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作，增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治，以促進中美洲地區的統合與和平。中華民國 （台灣）基於支持及認同此一理念，自1999年即加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，多年來與各會員國共同推動多項雙邊及區域合作計畫，促進區域繁榮與發展，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。

外交部重申，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。對於中國不斷以各種手段打壓台灣際參與空間，企圖公然干預台灣民主選舉進程，不僅無法獲得國際社會的認同，也將更加堅定台灣積極開拓國際空間的決心。台灣不會屈服於中國的文攻武嚇，會堅守自由民主價值，積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位。