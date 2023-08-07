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台5億高中生墜樓前曾提「阿公死我也不想活」夏姓配偶出庭

記者陳宏睿／台中即時報導
台中賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶今到台中地院出庭。(圖／讀者提供)
台中賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶今到台中地院出庭。(圖／讀者提供)

身價新台幣5億元的賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶被檢方依偽造文書罪起訴，今天首度在台中地院開庭，夏男否認犯罪，但也向法官描述，雖然賴生採取墜樓的激進行為，讓他感覺「很意外」，但供述登記結婚登天，賴生曾提到「阿公死了，我也不想活了」，不過不知賴生會尋短。

夏姓男子涉5億賴姓高中生墜樓案，夏在賴生生前登記結婚，此部分被檢方認定是偽造文書罪起訴，今天在台中地院開庭審理，夏男在面對法官詢問登記結婚的經過時，有向法官供述，賴生會墜樓，「我也很意外」。

夏男向法官表示，他在今年5月4日結婚當天，有多次向賴生詢問是否真的要結婚，不過登記結婚當天在星巴克找證人時，賴生就曾短暫提到「阿公走了，我也不想活了」，但他不以為意，不知道賴生會採取如此激烈的行為。

夏男還說，當天他只想著，結婚一事沒有向父母說明，如何要跟父母告知，而當時賴生在他的住處，也是還在看電視，不知為何賴生就墜樓身亡。

經查，18歲賴姓高中生是賴生祖父與陳姓媳婦所生下的亂倫子，賴生祖父疼愛賴生，早在賴生未成年時，就贈與名下大批土地給賴生，賴生祖父在今年4月6日在浴室內跌倒，撞擊到頭部，同年月23日因病情加重身亡，死因為「缺氧性腦病變併顱內壓及尿崩症」。

賴家人在今年5月間辦理後事，不過賴生在同年月4日，與夏姓地政士的26歲兒子登記結婚後，當天即在夏男位於北屯區的住處墜樓身亡，賴母雖然指控夏姓父子謀財害命，但檢察官沒有依殺人罪起訴夏姓父子，僅認定賴生與夏家二兒子沒有結婚真意，以偽造文書罪起訴。

賴姓高中生 星巴克 檢察官

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