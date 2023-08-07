台商父子涉當共諜 還利誘2軍人簽「效忠自願書」洩密

圖為高等法院台南分院檢察署。(本報系資料照)

台灣高檢署台南分署今天宣布偵結2件國安案件共起訴5人，其中黃姓台商父子涉嫌利誘吸收2名現役軍人，要求簽「效忠自願書」，再將所收集到的漢光演習機密文件交給中共 。

台灣高等檢察署台南檢察分署發布新聞稿指出，黃姓男子於2015年間前往中國廈門市經商，結識中共情報機關官員後，受對方利誘，與兒子一起在台灣發展組織，以應允提供高額工作費方式吸收現役軍人。

起訴內容指出，黃姓父子吸收時任空軍防空暨飛彈第501營葉姓上士、空軍防空暨飛彈第301營蘇姓中尉排長，除收取軍人身分證等個人資料，並要求簽立「效忠自願書」，再安排前往外國與中共官員見面。

黃姓父子與葉、蘇2人共同收集8項關於漢光演習等軍事機密文件，再以親自攜往中國地區，或以手機通訊軟體傳送圖片影像給中共官員，黃男犯罪所得新台幣45萬6000元（約1萬4946美元）、兒子犯罪所得126萬元（約4萬1299美元）、葉姓上士犯罪所得21萬元（約6883美元）及蘇姓排長犯罪所得10萬元（約3277美元）。

起訴內容指出，黃姓父子涉犯國家安全法、國家機密保護法，以及貪污治罪條例中對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌；葉、蘇2人涉犯陸海空軍刑法、貪污治罪條例等罪嫌，經檢察官 偵結，向台灣高等法院台南分院提起公訴。

台南高分檢指出，另一案為陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校（現陸軍砲兵訓練指揮部）志願役士兵退伍戴姓男子，退伍後赴中國珠海市工作並長期居住，結識中國軍方相關機關或組織人士，並遭利誘成為對方下線，回台灣吸收現役軍人，刺探或收集取得軍事機密資料。

起訴內容指出，戴男自2021年7、8月間開始，持續約見仍在軍中服役的舊識楊姓、蔡姓士官，以至少20萬元（約6555美元）報酬利誘2人協助刺探或收集國軍演習或作戰機密資料，但楊、蔡2人均未配合，經法務部調查局國家安全維護工作站查知後，通報台南高分檢指揮偵辦。

起訴內容指出，檢察官認為戴男涉違反國家安全法、國家機密保護法及貪污治罪條例等罪嫌，偵結後提起公訴。