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台大心理系名譽教授黃光國辭世 享壽78歲

記者趙宥寧／台北即時報導
東華大學洄瀾學院院長陳復稍早在臉書指出，最敬愛的恩師黃光國教授已於今天凌晨五點在睡眠中過世，他前往黃光國教授的靈堂前獻上「華人本土社會科學之父」的兩盆蘭花，作為他對於恩師最深的致敬。(圖／取自臉書)
東華大學洄瀾學院院長陳復稍早在臉書指出，最敬愛的恩師黃光國教授已於今天凌晨五點在睡眠中過世，他前往黃光國教授的靈堂前獻上「華人本土社會科學之父」的兩盆蘭花，作為他對於恩師最深的致敬。(圖／取自臉書)

曾任台灣總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國今天辭世，享壽78歲。

黃光國生前的學生、東華大學洄瀾學院院長陳復稍早在臉書證實，最敬愛的恩師黃光國教授已於台灣時間今天凌晨5時在睡眠中過世，晚上前往黃光國教授的靈堂前獻上「華人本土社會科學之父」的兩盆蘭花，作為他對於恩師最深的致敬。

黃光國出身台北望族，父親黃子正於滿州國擔任溥儀的御醫。黃光國拿到美國夏威夷大學社會心理學博士，回國在台大心理系任教，退休後轉去擔任高雄醫學大學心理系講座教授、國立東華大學洄瀾學院榮譽講座教授。

他也參與政治，曾任總統府國策顧問，2007年曾宣布參加國民黨的總統候選人初選，挑戰當時聲勢最高的馬英九，但因恢復黨籍未滿四個月而不能參選。

黃光國也關注國內教育，對李遠哲的教改極力批評。2003年7月，黃光國和政大教授周祝瑛等專家學者發表《重建教育宣言》（又稱《教改萬言書》)指出，教改各項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量，走的是民粹主義，製造更多社會問題。《教改萬言書》發表20年後，今年6月，黃光國等人又站出來檢討教育政策，認為20年過去，台灣教育依然問題叢生。

東華大學洄瀾學院院長陳復稍早在臉書指出，「我最敬愛的恩師黃光國教授已於今天凌晨五點在睡眠中過世，享壽七十八歲。他是最後一位真正在學術領域指導過我的老師，對我的學術人生可謂恩重如山，不論是文化中國理念，或者是華人本土社會科學，我們有太多共同的理想還要實踐，沒想到他卻這麼快就離我而去，讓我獨對此亂世，心中不勝悵然與淒冷。」

台師大榮譽教授吳武典聽聞此事也多次喊「震驚」，他說，前陣子大家才一起開記者會，儘管年紀大了，仍前往東華大學兼課，身體也相當硬朗。他說，實在太意外了，黃光國是非常有影響的重量級的學者，很有批判性，出版很多書籍在國際上也很有名。

台大心理系名譽教授黃光國過世，享壽78歲。(本報系資料照)
台大心理系名譽教授黃光國過世，享壽78歲。(本報系資料照)

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