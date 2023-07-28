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陳水扁：李登輝若知道沒有「九二共識」應早點告訴我

記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣國史館新書「李登輝故舊僚屬訪談錄」中，前總統陳水扁（右）表示，就任總統後花了一個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」，並稱前總統李登輝（左）如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他。（本報資料照片）
台灣國史館新書「李登輝故舊僚屬訪談錄」中，前總統陳水扁（右）表示，就任總統後花了一個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」，並稱前總統李登輝（左）如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他。（本報資料照片）

台灣國史館今天（29日）舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，前總統陳水扁也在訪談人物中。陳水扁表示，就任總統後花了一個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」，令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他，或在第一時間對外否認，讓他不必走冤枉路；但在他第一任期四年內，李登輝都沒有講話，到第二任，才說「九二共識」不存在。

陳水扁書中回憶，1999年7月10日被民進黨提名為總統候選人的前一天，李總統接受「德國之聲」專訪時，講出「兩岸是特殊的國與國關係」。本來獲民進黨總統提名，應當會有一陣新聞熱潮，結果整個月的新聞都是所謂「兩國論」的報導和評論，吃了悶虧，但也没辦法，還是李登輝薑是老的辣。

陳水扁指出，查閱相關文獻及國史馆史料彙編可知，所謂「特殊的國與國關係」，並非「兩國論」，而是 1992年香港會談的「一中各表」，「一個中國、各自表述」。行政院院長連戰、陸委會主委蘇起、海基會董事長辜振甫都曾如此對外說明。

陳水扁說，實際上，「一中各表」只是國民黨方面的單方面提議，北京方面並沒有接受，也未達成共識。只在「一中」有共識，「各表」並無共識，勉強要說雙方有共識的話，那就是「沒有共識的共識」

陳水扁表示，2000年4月28日，蘇起提出有「一中各表」的「九二共識」，起初自己不疑有他，以為實情如此。但520上台後，花了一個月的時間，翻箱倒櫃、東問西問，根本找不到有「九二共識」四字的相關文獻紀錄或檔案，後來蘇起也承認是他發明的。

陳水扁指出，「一中各表」的確是國民黨代表的主張，但對岸沒有接受，馬英九總統後來反覆提「一中各表」，使人誤以為是馬英九的創見；事實上，自提出「特殊的國與國關係」，李總統時代就一直在講「一中各表」。

陳水扁 馬英九 國民黨

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