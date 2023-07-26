接見歐洲議會訪團 蔡英文：盼與歐盟簽雙邊投資協定

台灣總統蔡英文今天接見「歐洲議會外交委員會代表團」。圖／台總統府提供

台灣總統蔡英文 今天接見「歐洲議會外交委員會代表團」，她感謝歐洲議會這幾年來，透過各種行動，關注台海和平穩定、深化台歐合作關係，以及支持台灣的國際參與。她希望未來，台灣和歐盟 在供應鏈韌性、投資 、網路安全以及科技新創等領域，持續深化合作。也期盼能夠簽署雙邊投資協定（BIA），強化雙方夥伴關係，共同壯大民主陣營的團結力量。

蔡英文致詞時首先歡迎歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率團來訪，她說，要藉這個機會，感謝歐洲議會這幾年來，透過各種行動，關注台海和平穩定、深化台歐合作關係，以及支持台灣的國際參與。

蔡英文指出，包括在2021年及2022年，歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序特別委員會」以及「國貿委員會」都分別正式來訪，也共同針對打擊假訊息以及強化經貿連結，進行了許多重要的討論。另外，在2022年7月，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）來訪，是歐洲副議長層級的官員首次正式訪問台灣，展現對台灣的大力支持。

蔡英文提到，台灣和歐盟是共享民主自由價值的重要夥伴，最近幾年在各領域都有豐富的合作成果。現在，面對威權主義擴張以及世界經濟局勢變化，全球供應鏈也加速重組當中。希望未來，台灣和歐盟在供應鏈韌性、投資、網路安全以及科技新創等領域，持續深化合作。

蔡英文表示，期盼在所有訪賓的支持之下，台灣和歐盟能夠簽署雙邊投資協定，強化雙方夥伴關係，也共同壯大民主陣營的團結力量。她也再次感謝代表團對台灣的支持，歡迎大家常常來訪，一起持續加深台歐盟情誼。

白艾特表示，很高興能率領歐洲議會外交委員會代表團來台灣，並與蔡英文會面。台灣是歐盟在亞洲最重要的夥伴之一，雙方是理念相近的夥伴，深信人權、國際法及人性尊嚴等共享價值。

白艾特指出，現在的國際局勢紛亂動盪，因此，民主國家更要團結一致，並持續深化彼此的合作。在俄國入侵烏克蘭時，台灣迅速表達清楚且有原則的立場，更提供烏克蘭實質的援助。他認為，對於未來國際局勢的安全，從法治及國際法的角度來看，烏克蘭應該要盡快收復其完整領土，而國際社會對烏克蘭的支持是非常可貴的。

白艾特提到，台灣與歐盟是非常重要的商業貿易夥伴，台灣在歐盟貿易及投資的相關統計上，排名都很高；相對地，歐洲對台灣也同樣重要，期盼未來可以進一步深化雙方的經貿關係。此外，台灣在高科技和數位發展等方面，也扮演舉足輕重的角色，他認為這是一個很好的基礎，讓雙方能持續拓展更深、更廣的合作關係。

白艾特認為，國際社會應該要多運用台灣不同領域的知識及技術，台灣的國際參與符合國際社會的利益。台灣參與世界衛生組織（WHO）就是一個務實的例子，台灣能提供非常多的專業與知識，但目前WHO沒有接受台灣能提供的貢獻，他感到非常遺憾且可惜。

白艾特表示，歐盟非常關注亞太地區的情勢發展，近來，歐盟領導人們也提出歐盟在亞太區域的新策略，最重要的原則是，希望區域發展和平的進行。這並非空話，從烏俄戰爭來看，只要一個地方有戰爭，都會對全世界有非常嚴重的影響，因此，確保所有地區的安全至關重要。