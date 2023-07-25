蔡英文確診恢復良好 「戴口罩」視導漢光演習

蔡英文25日確診新冠肺炎但無大礙。圖為蔡英文（前中）日前到台北內湖三軍總醫院探視陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫爆炸事故受傷官兵。（中央社）

國軍漢光39號演習實兵操演今日進入第3天，進入「提升國土防衛作戰效能」階段，國軍上午將首度在桃園國際機場實施反空機降操演，同時於桃園煉油廠進行關鍵基礎設施防護演練。蔡英文 總統雖宣布確診新冠肺炎，但仍抱病視導煉油廠演練，重視國防事務程度可見一斑。

漢光實兵表定明日上午將實施八里灘岸聯合反登陸操演，也規劃蔡英文視導，但仍須視天候與三軍統帥「自主健康管理」程度而定。

操演今天將進入「提升國土防衛作戰效能」階段，桃機的反空機降操演是機場設立40年來首度實施，將從上午9時30分開始，一直要推演到紅軍直升機降落跑道與防衛軍遭遇，兩軍在跑道上部署對峙，約10時10分，機場外部分高處才得一窺演訓實況。

同一時間展開的桃園煉油廠基礎設施防護演練，並未開放拍攝，約實施到9時45分，紅藍兩軍才會因轉進延伸到南面公開區域的公園中，為外界窺見操演一角。軍方上午證實，蔡英文抱病親自視導這項操演，陪同將領均戴上口罩 。

總統府發言人林聿禪今天表示，在昨日醫療團隊妥善照顧下，總統症狀已有緩解，今早經過醫療團隊專業評估，也認為總統身體恢復良好。因此，總統依據現有規範進行「自主健康管理」，於行程中全程配戴口罩，並與周圍人員保持社交距離 ，以維護個人及周遭人員健康。