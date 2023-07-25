蔡英文確診恢復良好 「戴口罩」視導漢光演習
國軍漢光39號演習實兵操演今日進入第3天，進入「提升國土防衛作戰效能」階段，國軍上午將首度在桃園國際機場實施反空機降操演，同時於桃園煉油廠進行關鍵基礎設施防護演練。蔡英文總統雖宣布確診新冠肺炎，但仍抱病視導煉油廠演練，重視國防事務程度可見一斑。
漢光實兵表定明日上午將實施八里灘岸聯合反登陸操演，也規劃蔡英文視導，但仍須視天候與三軍統帥「自主健康管理」程度而定。
操演今天將進入「提升國土防衛作戰效能」階段，桃機的反空機降操演是機場設立40年來首度實施，將從上午9時30分開始，一直要推演到紅軍直升機降落跑道與防衛軍遭遇，兩軍在跑道上部署對峙，約10時10分，機場外部分高處才得一窺演訓實況。
同一時間展開的桃園煉油廠基礎設施防護演練，並未開放拍攝，約實施到9時45分，紅藍兩軍才會因轉進延伸到南面公開區域的公園中，為外界窺見操演一角。軍方上午證實，蔡英文抱病親自視導這項操演，陪同將領均戴上口罩。
總統府發言人林聿禪今天表示，在昨日醫療團隊妥善照顧下，總統症狀已有緩解，今早經過醫療團隊專業評估，也認為總統身體恢復良好。因此，總統依據現有規範進行「自主健康管理」，於行程中全程配戴口罩，並與周圍人員保持社交距離，以維護個人及周遭人員健康。
國軍上午兩項操演都有陸航直升機參演扮演攻擊的紅軍，因此今晨桃機一帶空域都受到管制，部分航班將受影響。而兩項操演內容都是美方等友盟關切事項，應有外軍編組觀察。
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