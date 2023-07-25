「杜蘇芮」轉強颱襲台 台北市影響最大

第5號颱風杜蘇芮即將侵台，25日清晨合歡山頂已有8級強陣風發生，中央氣象站今天發布「高山強陣風警示」。（圖：讀者提供）

杜蘇芮颱風已達中颱上限，將以強颱之姿襲台，台灣中央氣象局於台北時間25日下午2時30分發布陸上颱風警報，首波陸警警戒範圍為屏東、恆春半島，明、後天颱風離台灣最近，東半部、南部、澎湖嚴防強風豪雨。氣象臉書 粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，杜蘇芮颱風環流更完整紮實，「薄弱破洞都補起來了」，有機會挑戰5級「超級颱風」。氣象局預計26日晚間至28日白天對台北市影響最明顯，雨量達大雨等級。

台灣中央氣象局25日下午2時30分發布海上陸上颱風警報，警戒範圍包括恆春半島，暴風圈明天有機會接觸恆春半島陸地。台氣象局預報員官欣平表示，杜蘇芮颱風目前仍是中颱上限，未來6小時內即將增為強颱，以維持強颱姿態靠近台灣地區，26日暴風圈觸碰台灣陸地，結構會受破壞，強度將減弱。

氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，過去六小時，杜蘇芮颱風環流更完整、緊實，原本比較薄弱的北側也大幅改善、破洞都補起來了，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已升格為4級熱帶氣旋 ，進入巔峰狀態，有機會挑戰5級「超級颱風」。「理論上，氣象局稍後也會升格為強烈颱風，型態這麼美沒道理不升」。

台灣中央氣象局技正羅雅尹指出，杜蘇芮今天會朝呂宋島北方海面接近，明天逐漸通過巴士海峽南方，27日往北北西方向通過台灣海峽南部，28日進入中國大陸，26、27日最接近台灣、嚴防強風豪雨，東半部恆春風雨升級、南部風雨也漸強，27日花東、南部山區更要留意局部大豪雨；西半部依然炎熱偶有雨勢，北部和中部有間歇風雨，澎湖金門風雨轉強。到了28日，風雨漸緩，全台仍有間歇陣雨，但雨勢已漸漸緩和，澎、金風雨仍大；預估颱風將於當天於中國大陸福建一帶登陸。

此外，澎湖縣政府表示，因受颱風來襲影響，目前約有5000名遊客滯留澎湖，海運部分，台華輪已宣布今天至7月27日停航，布袋航線 明天至27日停航、東吉往返台南將軍航線，明天至28日停航。澎湖空中交通部分，今天由航空公司研議中。