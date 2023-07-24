我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「芭比海默」帶動進場觀影人數 AMC股價飆漲逾36%

長壽專家早餐吃一物 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

台灣近年漢光演習意外 造成8位官兵殉職

記者程嘉文
漢光36號演習翻艇意外，殉職官兵舉行聯合公祭。記者林伯驊／攝影
漢光36號演習翻艇意外，殉職官兵舉行聯合公祭。記者林伯驊／攝影

今天（24日）是漢光39號演習實兵科目第一天，傳出意外事件：位於基隆市祥豐街的陸軍三支部基隆彈藥庫，發生120公釐迫擊砲彈爆炸，造成9位官兵受傷，其中兩人傷勢嚴重。

據統計，近十年來的漢光演習，共發生過3次死亡事故，造成8位官兵殉職。

105年漢光32號演習，8月16日在恆春三軍聯訓基地，陸軍564旅一輛CM11戰車因為煞車失靈翻覆墜溪，車上5名官士兵，僅有駕駛得以逃出，其餘四人身亡：中尉吳得瑋、上士陳世坤、下士陳秉逸、一等兵張志偉。

107年漢光34號演習，6月4日搭配萬安防空演習，空軍花蓮基地起飛兩架F-16戰機模擬對基隆港發動空襲。因為遭遇雲層，以及軍民航管制人員的溝通疏失，導致6685號F-16撞毀於瑞芳五分山，飛行員吳彥霆少校死亡。

109年漢光36號演習，7月3日在左營桃子園海灘，海軍陸戰隊99旅官兵演練搭乘突擊膠舟登陸，因為突發湧浪導致翻船溺水，上士陳志榮、上等兵蔡博宇身亡，中士阿瑪勒・道卡度在醫院搶救兩個月，最後仍告不治。7月16日，陸航601旅一架編號616的OH-58D戰搜直升機，由新竹機場起飛返回駐地龍潭時，故障墜毀在機場內，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉死亡。

此外，漢光34號演習的重頭戲是在台中清泉崗基地舉行的空降/反空降操演。陸軍特指部的下士秦良丰，5月17日從C-130運輸機上，以1300呎跳傘，發生主傘張傘不完全意外，拉副傘仍然吃風不足，直接落地。秦良丰被送到醫院前，就已經心肺功能停止（OHCA），最後在醫療團隊努力下搶救回來。事後他憑藉毅力復健，如今已可以短距離行走，被外界視為奇蹟。今年5月9日，秦良丰特地在護師節前夕重返急救他的台中童綜合醫院，向醫護人員致敬。

105年8月16日，564旅的CM11戰車發生墜河意外，四人不幸殉職。圖/陸軍提...
105年8月16日，564旅的CM11戰車發生墜河意外，四人不幸殉職。圖/陸軍提供
今年5月9日，秦良丰（中）重回童綜合醫院感謝醫護。記者游振昇／攝影
今年5月9日，秦良丰（中）重回童綜合醫院感謝醫護。記者游振昇／攝影

上一則

台國軍迫砲彈爆炸 出問題應是裝藥而非彈體炸藥

延伸閱讀

比照烏克蘭模式 台2聯兵營來美訓練聯合作戰能力

比照烏克蘭模式 台2聯兵營來美訓練聯合作戰能力
漢光演習首日 9架F16V戰機轉進台東志航基地

漢光演習首日 9架F16V戰機轉進台東志航基地
比照烏克蘭模式 台2聯兵營來美訓練

比照烏克蘭模式 台2聯兵營來美訓練
中俄聯合軍演日本海登場 演練共同維護戰略通道安全

中俄聯合軍演日本海登場 演練共同維護戰略通道安全

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯
黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校
通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買