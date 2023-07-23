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滅鼠藥丟進水塔報復主委 惡鄰傷害罪判刑5月

記者林昭彰／新北即時報導
新北地方法院外觀。圖／本報系資料照
新北地方法院外觀。圖／本報系資料照

新北市中和區1名洪姓男子，因社區公共事務爭議不滿楊姓主委，竟於2020年8月間，將滅鼠藥投進對方的私人水塔，致楊男家人皮膚過敏。後來楊男裝設監視器並將水塔蓋上鎖，當場抓到洪男企圖再度下藥，新北地院審理後依傷害人之健康罪判處洪男5個月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，洪男2020年8月間，將可能造成急性中毒的滅鼠藥，偷偷投進楊男家設於頂樓的私人水塔內，導致楊男家人皮膚紅腫搔癢過敏反應，夫妻倆發現飲用水源有異味，檢查水塔發現藍綠色懸浮異物，報警採樣送檢，竟驗出滅鼠藥毒性成分。

2人懷疑遭惡意下毒，於是在頂樓安裝監視器，並將水塔蓋上鎖。不料8月30日下午1時許，楊妻意外從監視器看見洪男爬上水塔鬼鬼祟祟，立刻衝到頂樓，洪男見狀急忙把手伸出外牆，將寶特瓶內容物往樓下傾倒。

稍後警方陪同楊男趕抵，並至樓下防火巷採集洪男倒下的藍綠色顆粒狀物品，送檢驗出與之前相同的滅鼠藥成分。

洪男辯稱不滿楊男霸占主委職務20多年，8月30日只是把肥料投進水塔，想給他一個教訓，頂多拉肚子、沒有想要置人於死，並矢口否認之前便曾投放任何物品進對方的水塔。

合議庭則依據被害者指證、監視器畫面、處理員警證詞、警方鑑定書、被告警詢時所述等證據，判定就是洪男下藥，判處有期徒刑5個月；至於檢方起訴認為妨害公眾飲水罪嫌，合議庭認為，私人水塔並非供應社區全體住戶使用，因此不構成。

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