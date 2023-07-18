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陳菊：永遠不會忘記安倍晉三說了「台灣加油」這4個字

記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，安倍晉三前首相以行動具體支持台灣，讓台日在區域安全上成為命運共同體，促成東亞的和平與穩定。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁表示，安倍晉三前首相以行動具體支持台灣，讓台日在區域安全上成為命運共同體，促成東亞的和平與穩定。記者王昭月／攝影

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今南下高雄保安堂，向丈夫銅像獻花致意，在場的監察院長陳菊及高雄市長陳其邁，對於安倍晉三的辭世，痛失一位對台灣極其友善的日本友人，感到十分不捨，陳其邁推崇安倍晉三是維護亞太區自由民主價值的優秀政治家，相信他已化做星辰，持續守護台日間珍貴的情誼。

陳菊說，去年9月24日她應保安堂張吉雄邀請，為安倍前首相銅像剪綵，今天再陪安倍夫人到銅像前，表達台灣人的感謝與尊敬，但內心對安陪的離世，仍非常的不捨與感慨，「為什麼上天要讓這麼不幸的事發生」。

陳菊說，前首相安倍晉三非常了解台灣的困難，且愛護支持台灣，像他這樣的政治家能對台灣有這麼深厚的情感和友誼，除了感謝還是感謝。她永遠不會忘記安倍在台灣面臨困難衝擊時，說了「台灣加油」4個字；在台灣現階段面臨很多威脅困難時，安倍也公開地說，「台灣有事就是安倍有事」，安倍對台灣的支持，讓台灣不感孤單，這一點深深讓台灣人感動

陳其邁則表示，安倍晉三前首像曾說過，台灣與日本有共同的基本價值，是重要的友好夥伴，安倍對台灣的友好與善意，開啟日本有史以來最緊密的夥伴關係。

陳其邁說，安倍生前一肩扛起亞太區域維護開放自由民主的價值，率先提出自由開放的印太戰略，超越過去的地緣政治架構，也獲歐美民主盟友的響應。除此，安倍更以行動具體支持台灣，讓台日在區域安全上成為命運共同體，促成東亞的和平與穩定。

去年安倍不幸辭世，日本痛失一位具有魄力的溫暖政治家，陳其邁表示，台灣人也遺憾失去這位永遠掛在微笑的好朋友。高雄紅毛港保安堂為感念這麼一位好朋友，設立台灣第一座安倍晉三銅像，展現台灣人民感謝安倍對台灣的關心與友好，大家也會安傳承安倍遇到挫折永不放棄的精神，續為台日的友好，印太地區的和平而努力。陳其邁也特別代表高雄市感謝安倍前首相的貢獻，「你們是台灣永遠最好的朋友」。

監察院長陳菊表示，永遠不會忘了安倍晉三曾說「台灣加油」這4個字。記者王昭月／攝影
監察院長陳菊表示，永遠不會忘了安倍晉三曾說「台灣加油」這4個字。記者王昭月／攝影

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