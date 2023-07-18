我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

賴清德愛將被爆「論文抄襲」 通篇吹捧自家人政績

記者程遠述／台北18日電
副總統賴清德（中）的愛將蔣絜安（右）涉論文抄襲。（本報資料照片）
副總統賴清德（中）的愛將蔣絜安（右）涉論文抄襲。（本報資料照片）

新黨立委參選人游智彬在台北時間18日指控，民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的碩士論文抄襲。游智彬表示，蔣絜安是行政院副院長鄭文燦及民進黨主席賴清德愛將，蔣絜安有中央大學客家所碩士以及台大國發所碩士學位，但蔣絜安的論文諸多內容不是抄桃園客家局網站就是抄新聞報導內容，兩個月前他已向台大檢舉，但還未獲台大回應。

蔣絜安今天說，台大學倫會目前正在調查她的學位論文爭議，她將尊重並接受學倫會審議結果；造成學校和師長困擾，她要深深表達由衷歉意，未來會更謙虛反省，以更嚴謹的態度自我精進。

游智彬表示，兩個月前他向台大實名檢舉蔣絜安論文抄襲、不符學術規範、文獻造假等，到現在台大並沒有對社會直接做出回應，呼籲台大要對得起台灣人，捍衛學術尊嚴。

游智彬指出，蔣絜安2013年9月錄取中央大學客家所碩專班，2014年12月起擔任鄭文燦桃園市府的客家局局長，在當局長期間，蔣絜安獲得中央大學碩士學位並錄取台大國發所碩專班，2018年獲得台大國發所碩士學位。

游智彬表示，蔣絜安的論文諸多內容與新聞報導內文一模一樣，原因是蔣利用擔任桃園市政府客家事務局局長之便，直接抄襲各類活動的新聞稿內容，不是抄桃園客家局網站就是抄新聞報導內容，明顯公私不分，剽竊公家資源為己用，例如「自立晚報」、「台灣好新聞」、「指傳媒」都被抄數百字。

游智彬指出，此外蔣絜安也使學術馬屁化，論文通篇吹捧蔣絜安本人及鄭文燦的政績，例如文中寫鄭文燦認真、勤奮，還說用對了政務官，也就是用對了蔣絜安自己，找一堆人來吹捧。

游智彬並批評，蔣絜安兩本碩士論文的指導教授與口試委員高度重疊，甚至包括桃園市客家局下面客家基金會的董事，學術訪談都找民進黨共同利益集團，根據當時受訪者職稱進行推敲，24位受訪者顯然全是客家政策制定者、研究者、執行者及參與者「誰會批自己的政策不好？」

游智彬表示，要問賴清德和鄭文燦，你們的愛將用粗糙的論文來騙取學位，真的符合你們的社會價值？呼籲兩人出來面對，位高權重、貪得無厭的人不應連公平的學術淨土都要染指。

民進黨 賴清德

上一則

訪高雄見安倍晉三銅像 安倍妻拭淚 感念台日友好

下一則

9月訪美見副國務卿？侯友宜：和美保持聯絡安排當中

延伸閱讀

賴清德將過境美 布林肯：轉機是常態 中：反對台獨分子竄美

賴清德將過境美 布林肯：轉機是常態 中：反對台獨分子竄美
侯友宜8月底訪美 目標盼見副國務卿

侯友宜8月底訪美 目標盼見副國務卿
美：比照過去慣例辦理賴清德過境 不會偏袒特定參選人

美：比照過去慣例辦理賴清德過境 不會偏袒特定參選人
賴清德將過境美 布林肯：符合一中政策 北京沒挑釁理由

賴清德將過境美 布林肯：符合一中政策 北京沒挑釁理由

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截