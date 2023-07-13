廣達股價創高 林百里身價94億美元成台灣新首富

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價約94億美元，在台灣高居第一。本報資料照片

人工智慧（AI ）概念股 近期飆漲，代工廠廣達今天盤中股價衝破200元，一度漲停206.5元、續寫23年新高，終場收在195元、漲幅4%；廣達董事長林百里身價水漲船高達到2.9兆元，超越張聰淵、郭台銘 等富豪成為台灣新首富。

由於超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於下周來台，炒熱AI議題，其他AI概念股也表現強勢，緯創、英業達終場皆大漲超過6%，收在132元、50.8元；神達盤中攻漲停43.2元直到終場。

根據富比世即時富豪榜資料，林百里身價約94億美元，在全球排第220名，在台灣高居第1。

台灣富豪第2名是鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵，身價約80億美元；鴻海創辦人郭台銘排名台灣第3，身價約73億美元。

林百里今年6月16日在廣達股東常會中表示，未來產品都要有AI才有賣點，廣達運氣還不錯，6年前他已經在很多公開場合說要發展AI，現在AI愈來愈重要，「代表我們是對的」。

就基本面而言，廣達6月合併營收約新台幣901.77億元，月增17.1%，年減27.1%，為今年單月次高；累計上半年合併營收5112.1億元，較去年同期減少10.7%。廣達看好下半年動能來自AI伺服器等需求，預估2023全年伺服器營收將成長個位數百分比。

亞系外資日前出具研究報告分析，AI加上電動車的組合持續助攻廣達業績，預估廣達AI伺服器全球市占率達2成以上，且廣達AI伺服器單價與毛利率都比一般型伺服器更好。