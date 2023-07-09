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直擊…紅斑蛇絞殺黑眶蟾蜍 張口生吞上演進食秀

記者賴香珊／南投即時報導
有民眾在埔里直擊1尾紅斑蛇絞殺黑眶蟾蜍，且張口吞食上演進食秀。(圖／李榮芳提供)
有民眾在埔里直擊1尾紅斑蛇絞殺黑眶蟾蜍，且張口吞食上演進食秀。(圖／李榮芳提供)

台灣南投埔里桃米地區生態資源豐沛，入夏後蟲蛇活動頻繁，昨晚有民眾在賞蛙時，直擊一尾紅斑蛇將體型比牠還大的黑眶蟾蜍，緊緊纏住絞殺，且張口吞食。一蛙一蛇生死纏鬥，無視民眾圍觀，民眾也把握機會清楚拍下捕捉這難得的生物鏈畫面。

921地震重創南投，埔里鎮桃米社區投入重建營造，更積極復育青蛙、蝴蝶、螢火蟲等動植物，並推動發展生態旅遊，成為國內知名生態村，當地坐擁23種原生蛙類，幾乎占全台灣蛙類的8成，是國內賞蛙的重要據點，地方也有相關導覽。

入夏後萬物活躍，蟲蛇更是頻繁出沒，生態攝影專家李榮芳昨晚帶遊客至中路坑溪賞蛙，眾人意外撞見蛙蛇生死纏鬥的難得畫面，他指出，當時在溪畔發現1尾紅斑蛇，牠盤捲著細長的身軀，絞殺1隻黑眶蟾蜍，且張大嘴似乎要將其吞下肚。

李榮芳說，當時一蛙一蛇看起來都沒明顯動作，尤其是被捲在蛇身中的黑眶蟾蜍，完全沒在掙扎，因此懷疑牠已經窒息死亡，紅斑蛇則是緩慢的要將牠吞食，飽餐一頓，眾人看到難得的生態鏈畫面，都紛紛拿起手機捕捉畫面，他也不例外。

但他也提到，眾人拍完照片後就安靜離開，並未干擾蛇類進食，他當下也放低聲量並減緩動作講解，告知大家若在野外看見動物間捕食行為，切勿干預，這就是自然界的肉弱強食，若平常遭遇蛇類也應保持距離，安靜離開，以確保自身安全。

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