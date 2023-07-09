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5億高中生母住處警巡簽簿被剪斷？警：將調查是否惡意毀損

記者陳宏睿、黃寅／台中即時報導
台中市賴姓高中生墜樓案，賴母律師月初提出再議，不過今天傳出賴母住處的警方巡簽表疑有遭人剪斷破壞的狀況，警方已重新補上。(記者黃寅／攝影)
台中市賴姓高中生墜樓案，賴母律師月初提出再議，不過今天傳出賴母住處的警方巡簽表疑有遭人剪斷破壞的狀況，警方已重新補上。(記者黃寅／攝影)

台中市5億賴姓高中生墜樓案，檢方起訴夏姓配偶偽造文書，賴母律師針對夏姓父子涉殺人罪不起訴，在本月初提出再議，最高檢察署檢察總長邢泰釗在7日時，也將國人意見彙整，提供給台中高分檢，審酌此案偵查是否完備，不過今天又傳出，賴母住處外的警方巡邏簿冊疑遭人「剪斷」，警方已補上，調查是否為惡意破壞。

賴姓高中生墜樓案已由賴母委任律師許哲維在日前提出再議，不過今天中山醫學大學法醫科副教授高大成在群組中透露，賴母位於北屯區住處的警方巡簽簿冊，疑遭人剪斷破壞的狀況，導致簿冊不見，引發關注。

第五警分局水湳所所長林佳樺說，今天中午時獲報後已補上新的巡邏表，要調閱監視器查明是否有涉及惡意破壞的狀況，不過巡邏表只是為了內部稽核之用，不會影響警員到場巡簽，維護、守望治安的工作，請市民放心。

台中市賴姓高中生墜樓案在5月4日案發，同月底賴母與律師開記者會，指控此案涉及謀財害命，引發社會關注，檢方在上月底偵結，僅認定夏姓配偶沒有結婚真意，依偽造文書罪起訴，殺人罪則事證不足，不起訴。

賴母委任律師許哲維在本月初向台中地檢署聲請再議，希望針對賴生墜樓原因、遺體疑點、現場採證等三大方向，再做調查。

最高檢察署檢察總長邢泰釗因此案國人關注，因此在7日時彙整相關國人意見，發交給台中高分檢指派富有偵查經驗的檢察官，依刑事訴訟法規定，予以審酌偵查是否完備，以安定民心，也將調查結果，陳報台灣高檢署、最高檢察署。

台中市賴姓高中生墜樓案，賴母律師月初提出再議，不過今天傳出賴母住處的警方巡簽表疑...
台中市賴姓高中生墜樓案，賴母律師月初提出再議，不過今天傳出賴母住處的警方巡簽表疑有遭人剪斷破壞的狀況，警方已重新補上。記者黃寅／攝影

賴姓高中生 醫學 刑事訴訟

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