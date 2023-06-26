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美無償提供台灣Jump 20無人機 並派員協助訓練

美無償提供台灣Jump 20無人機 並派員協助訓練

中央社台北26日電
Jump 20無人機。(擷自AeroVironment官網影片)
Jump 20無人機。(擷自AeroVironment官網影片)

媒體報導稱美方同意以無償方式，提供具垂直起降能力的美國軍規Jump 20無人機給海巡單位。台海巡署今天證實，美方去年底同意提供無人機及操作訓練，以提升台海區域安全能力。

上報報導，台海巡署長周美伍曾任國安局駐美特派員，與美軍方關係良好，他去年底和美軍方協調，爭取以無償方式，取得一組具垂直起降能力美軍規JUMP 20「跳躍20」無人機系統運到台灣，並派員協助訓練海巡署相關人員，並不時支援海上特定偵巡任務。

對此，台海巡署今天表示，為提升應處各項海事能力，美方去年底同意提供海巡署無人機及相關操作訓練，以應處非法駁油、武器擴散、打擊非法漁業、打擊跨境毒品走私、跨境犯罪及人道救援、救生救難等海事問題，提升台灣與周邊國家共同維護區域安全的能力。

台海巡署指出，針對報載內容提及海巡署引進無人機時發生進口管制問題，以及協請國防部支援及中科院提供技術服務等情形，都和事實不符。

據了解，台海巡署原本就有建置無人機區隊，並配屬在全國各地執行任務，在無償取得具垂直起降能力美軍規Jump 20無人機後，也已安排具有無人機證照的海巡人員學習操作。

台海巡署說，將持續強化各項裝備及人員訓練，以捍衛台灣海域安全。

國防部 毒品

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