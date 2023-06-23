台「清冠1號」7月改自費 亞馬遜買更便宜？小心違法

「清冠一號」是由台灣衛福部中醫藥研究所研發、取得專利，技轉給多家中醫藥GMP藥廠製造。（本報資料照片）

「台灣之光」清冠一號助許多民眾緩解新冠期間症狀，而台灣現仍是新冠疫情第四波高原期，隨著中央紓困振興預算 將於6月30日到期，7月1日起不再補助公費，一盒清冠一號要價約1500至1800元（台幣，下同，約48至58美元），民眾若未來確診就得自費購買。對此，台灣衛福部長薛瑞元證實，清冠一號公費補助方案只到6月底，原因是「已經沒有特別預算，也沒有其他預算可以支應」。

台衛福部中醫藥司統計，截至今年6月下旬，服用公費清冠一號患者約171萬人，確診者使用率17％，中醫師看診開立清冠一號，不分品牌，每盒可以1500元申報，使用總經費共25億多元（約逾8018萬美元）。

雖然清冠一號緊急使用授權（EUA ）於明年6月才到期，不過中醫藥司日前公告，公費補助方案只到6月底，7月1日起回歸自費，病人須由中醫師看診開立處方箋後才能自費使用，或可請中醫師開立健保給付的其他中藥配方，來緩解不適。

薛瑞元表示，清冠一號公費補助方案只到6月30日，7月1日起回歸自費，雖然EUA到明年6月底才到期，但今年就終止公費提供，原因是「現在已經沒有特別預算，也沒有其他預算可以支應」。

根據台灣衛福部國家中醫藥研究所資料，目前授權順天堂、莊松榮、立康（康福顆粒）、勝昌、勸奉堂、華陀、天一、漢聖、天明、科達、富田、仙豐等12家藥廠生產。而清冠一號EUA明年6月到期後，僅順天堂、天一兩家藥廠有意願申請正式藥證，預計分別和林口長庚、中國附醫兩醫院合作，中醫藥司將各補助300萬、250萬元，協助兩家藥廠通過臨床三期試驗。

薛瑞元表示，衛福部可由公費提供給兩家有意願進行臨床試驗的藥廠，進行臨床三期試驗，據他了解，藥廠很努力但臨床試驗尚未出爐，待臨床試驗開展後，民眾若納入臨床試驗計畫中，即可公費使用清冠一號，否則其他就須自費。

清冠一號在國外屬於「健康食品」，甚至在亞馬遜 網路商店上也買得到，未來恐怕國外比台灣還容易買得到。對此，薛瑞元說，國外並非用藥物管理清冠一號，而是屬於補充食品，但台灣仍將清冠一號歸類處方藥，亞馬遜網站台灣雖管不到，但若民眾透過國外網站購買藥物，且在台灣供貨，恐違反藥事法，除非有相關許可證。