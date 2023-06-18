我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

宥勝私訊道歉Z女「這天終於來了」自爆也曾被性侵

台「總統文膽」不當言行捲性騷風暴 藍營要他出面道歉

記者邱瑞杰／基隆即時報導
陳薇仲發文提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，國民黨基隆市黨部今天要求張公開出面向受害者道歉。聯合報系資料照片
陳薇仲發文提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，國民黨基隆市黨部今天要求張公開出面向受害者道歉。聯合報系資料照片

時代力量基隆市前市議員陳薇仲網路發文，提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行。國民黨基隆市黨部今天表示，張競選時自稱「總統文膽」，自我包裝性別友善議員，結果連自己的歧視行為都克制不了，如何能讓基隆市向性別友善城市更進一步。

陳薇仲發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，「真正讓我覺得不舒服的是他的視線，在工作中真的很常盯著我的胸部看。」張之豪今早在臉書回應過去性平觀念不足，向曾感受到不適的人鄭重道歉，並自省「為何不能為女兒改變更多自己？」

國民黨基隆市黨部上午表示，近日民進黨爆出多起性騷擾案件，許多不同領域的受害者相繼鼓起勇氣，揭露加害者的惡行，不幸的是也在基隆政治界中發生。

市黨部指出，張之豪競選議員時自稱是「總統文膽」，然而這樣一個拿著總統的幌子到處替自己博好感的人，私底下卻是言行不一，甚至用「是不是沒做過愛的女生都比較笨？」，用性經驗來貶低女性，並表現出對多元性別與同志的不屑。

市黨部表示，這樣一個性別歧視累犯，有嘴說別人卻沒嘴說自己，還大搖大擺的跑去上政論節目，公開批評時下性騷事件的人物，還臉不紅氣不喘談論「性別友善的理想」，明顯與他個人的所作所為背道而馳。

張之豪的臉書「道歉文」，國民黨基隆市黨部指張用自以為幽默、言行不夠嚴謹草草帶過，甚至拿女兒、家庭來博取同情，企圖淡化自己所做的一切，絲毫沒有考慮過受害者感受的行為，完全不負責任。呼籲張公開出面向每一位受害者道歉，同時收起「彩虹徽章」，不要再消費任何多元性別族群，「他們絕對不是你選舉的工具」。

張之豪今天在臉書表示，從政以前對朋友很信任，也不會隱藏自己的脆弱，但過去的輕浮言論其實常包含著父權與沙文主義。對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，他感到相當羞愧。過去他因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，這些錯誤他都承認，並向曾感受到不適的人鄭重道歉。

張還說，成為父親前後經常在想，如果一個外人對女兒「這樣說」，他會怎麼想？他希望她被人這樣看待嗎？越想到這些就越羞愧。他說無法為他的孩子製造一個粉紅泡泡的雪花無菌室，她必須要理解世界的殘酷與不友善，但他不能再是增加那個不友善的來源，「我為何不能為女兒改變更多自己？」

陳薇仲發文提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，國民黨基隆市黨部今天要求...
陳薇仲發文提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，國民黨基隆市黨部今天要求張公開出面向受害者道歉。本報系資料照片

性騷擾 國民黨 臉書

上一則

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

下一則

侯友宜民調殿後 朱立倫強調不換人：要贏在最後一球

延伸閱讀

宥勝認性騷好老公形象崩壞 上千網友罵：退出演藝圈

宥勝認性騷好老公形象崩壞 上千網友罵：退出演藝圈
宥勝認了性騷 林心如、黃子佼第一時間反應曝光了

宥勝認了性騷 林心如、黃子佼第一時間反應曝光了
新北市抗議「不藥傷害我孩子」獨缺藍營 綠白轟侯市府

新北市抗議「不藥傷害我孩子」獨缺藍營 綠白轟侯市府
「犀利人妻」宥勝遭控揉胸、強吻工作人員 發文道歉：我不會逃避

「犀利人妻」宥勝遭控揉胸、強吻工作人員 發文道歉：我不會逃避

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31
新北市一名人妻在丈夫車中發現大量保險套、壯陽藥才知丈夫外遇，她看在小孩分上給丈夫機會，卻沒想到竟換來丈夫繼續偷情，更當著她的面對她咆嘯後拉著小三的手離開，怒向兩人提告求償，獲新北地方法院判賠60萬元台幣。圖／ingimage

人妻翻保險套驚見丈夫外遇 他當面咆哮拉扯牽小三離開

2023-06-15 17:18

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國