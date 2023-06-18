台「總統文膽」不當言行捲性騷風暴 藍營要他出面道歉

陳薇仲發文提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，國民黨基隆市黨部今天要求張公開出面向受害者道歉。聯合報系資料照片

時代力量基隆市前市議員陳薇仲網路發文，提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行。國民黨 基隆市黨部今天表示，張競選時自稱「總統文膽」，自我包裝性別友善議員，結果連自己的歧視行為都克制不了，如何能讓基隆市向性別友善城市更進一步。

陳薇仲發文「這不是性騷擾 ，但我得說出來」，提及民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，「真正讓我覺得不舒服的是他的視線，在工作中真的很常盯著我的胸部看。」張之豪今早在臉書 回應過去性平觀念不足，向曾感受到不適的人鄭重道歉，並自省「為何不能為女兒改變更多自己？」

國民黨基隆市黨部上午表示，近日民進黨爆出多起性騷擾案件，許多不同領域的受害者相繼鼓起勇氣，揭露加害者的惡行，不幸的是也在基隆政治界中發生。

市黨部指出，張之豪競選議員時自稱是「總統文膽」，然而這樣一個拿著總統的幌子到處替自己博好感的人，私底下卻是言行不一，甚至用「是不是沒做過愛的女生都比較笨？」，用性經驗來貶低女性，並表現出對多元性別與同志的不屑。

市黨部表示，這樣一個性別歧視累犯，有嘴說別人卻沒嘴說自己，還大搖大擺的跑去上政論節目，公開批評時下性騷事件的人物，還臉不紅氣不喘談論「性別友善的理想」，明顯與他個人的所作所為背道而馳。

張之豪的臉書「道歉文」，國民黨基隆市黨部指張用自以為幽默、言行不夠嚴謹草草帶過，甚至拿女兒、家庭來博取同情，企圖淡化自己所做的一切，絲毫沒有考慮過受害者感受的行為，完全不負責任。呼籲張公開出面向每一位受害者道歉，同時收起「彩虹徽章」，不要再消費任何多元性別族群，「他們絕對不是你選舉的工具」。

張之豪今天在臉書表示，從政以前對朋友很信任，也不會隱藏自己的脆弱，但過去的輕浮言論其實常包含著父權與沙文主義。對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，他感到相當羞愧。過去他因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，這些錯誤他都承認，並向曾感受到不適的人鄭重道歉。