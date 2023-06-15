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美前副國安顧問博明：維持台灣和平 要用「能力x決心」

中央社台北15日電
台總統蔡英文（右）在總統府接見美國智庫「保衛民主基金會」軍事安全專家交流團，與前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger，左）握手致意。（中央社）
台總統蔡英文（右）在總統府接見美國智庫「保衛民主基金會」軍事安全專家交流團，與前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger，左）握手致意。（中央社）

前副國安顧問博明今天晉見台總統蔡英文表示，烏克蘭為台灣提供了一個重要的啟示，就是嚇阻遠比戰爭更有用；肯定台灣義務役期延長一年政策，建構一個更有嚇阻力的文化和社會生態體系，確保台灣始終是自由民主社會前線的守護者，而非捍衛民主自由的犧牲品。

美國智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies, FDD）訪問團由該基金會中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）率團訪台，預計16日離開。

博明上午到台總統府晉見蔡英文表示，訪團成員包括來自美國和以色列的退伍老兵和國安人員，主要希望與台灣政府官員、軍官和民眾分享交流，以謙卑的精神來向台灣學習，並盡可能提供幫助。

他表示，戰爭的教訓是用鮮血書寫成的；因此，自由社會的公民有特別的義務去認真研究這些教訓，烏克蘭為台灣提供了一個重要的啟示，就是嚇阻遠比戰爭更有用。

至於如何才能保持有效的嚇阻，維持台灣的和平與繁榮呢？博明分享一個公式，那就是能力乘以決心，能力包括可負擔的、用於不對稱作戰的導彈、進行務實的訓練、擬定聰明的戰術，簡而言之，是一大堆低成本的機動、分散、精準、致命的小武器。

他表示，決心是指勇氣、信心和戰鬥意志的結合，烏克蘭士兵和公民每天都在戰場上展現這些品質，如何在和平時期展示決心，以色列可以提供一些啟發，以色列的人口不到台灣的一半，也沒有台灣的海洋和山脈作為天然屏障，然而過去50年來，以色列贏得了每一場戰爭，阻止了敵人的入侵，儘管面對的是像伊朗這樣數量上占優勢，並擁有先進技術的敵人。

博明表示，即使面對中共的軍事威脅，相信台灣在其他民主國家的堅定支援下，正在凝聚維護和平與安全的力量。有一個能夠調和其他因素、產生向心力，並建構長期嚇阻能力的催化劑就是文化。

他說，這方面，以色列也提供一些有意義的借鏡，在以色列，青年不分男女都必須服義務兵役，以色列預備役人員接受頻繁而務實的訓練，保持強大的民防能力，服兵役在以色列社會是一件受到高度尊敬的事。

他也代表訪團和保衛民主基金會讚賞台灣政府在蔡總統的領導下，採取了積極的政策作為，透過將義務役期延長至一整年等政策，重振國民服役的文化，台灣正在邁出關鍵的一步，建構一個更有嚇阻力的文化和社會生態體系，確保台灣始終是自由民主社會前線的守護者，而非捍衛民主自由的犧牲品。

美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）軍事安全專家交流團15日晉見總統蔡英文（右）...
美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）軍事安全專家交流團15日晉見總統蔡英文（右），基金會中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger，左）向蔡總統致意。（中央社）

以色列 博明 烏克蘭

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