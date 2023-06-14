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台「5億高中生」與夏姓配偶根本不熟…手機採證曝光

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市賴姓高中生墜樓前與甫登記結婚的夏男搭電梯，雙方沒有互動。圖／讀者提供
台中市賴姓高中生墜樓前與甫登記結婚的夏男搭電梯，雙方沒有互動。圖／讀者提供

台中市賴姓高中生在上月初墜樓，因賴生擁五億土地，加上案發前2小時才與夏姓男子登記結婚，賴母質疑謀財害命，6日時檢方揭露解剖報告，發現賴生無毒物反應，死因是高處墜落。另外專案小組有查扣夏男、賴生的手機與電腦，發現二人認識不深，更遑論是短時間熱戀後去登記結婚的情侶，就目前跡象顯示，夏與賴生恐無結婚真意。

賴姓高中生與夏姓男子登記結婚後2小時墜樓，二人登記結婚的證人是當天隨機從超商、戶政所找來「支持同婚」的年輕男子簽名作證，二人是否真有感情基礎，讓外界產生疑問，夏男在上月底接受檢方訊問時，被媒體問到「你愛他（賴生）嗎」，夏低頭不語，沒有多作解釋。

二人是否有結婚真意，也與此案是否有犯案動機有關，成為檢警追查重點，經專案小組查扣的賴生、夏男的手機、電腦主機後，進行數位採證發現，二人顯然與熱戀、閃婚的情侶不同，既沒有表達感情的對話與貼圖，也無相關出遊的相片，甚至二人平常生活的軌跡都顯少重疊，都讓檢警懷疑，二人恐無結婚真意。

賴母委任律師許哲維說，不知道檢方手機數位採證內容，不過若媒體報導，夏與賴生根本不熟，「他會相信」，因此賴母就提到，賴生平時是會跟家人分享生活狀況的人，而賴生從未分向過夏的隻字片語，而且賴母只在今年4月底時，見過夏男兩次，一次是在公公告別式時，一次則是在向夏家要回土地權狀時，不認為二人會結婚的感情基礎。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，有關賴姓高中生墜樓案的手機數位採證內容，「不予評論」，只能向外界說明，此案任何訊息、建議、家屬意見，檢察官都會本於職責，謹守證據法則嚴密查辦，以釐清真相。

賴姓高中生墜樓案，檢警持續調查，本月6日公布賴男的法醫鑑定報告，檢方依死者左後背鈍傷、左側肋骨多處骨折、兩側血胸、臟器多處破裂出血，也進行葡萄催芽劑等常見千種毒物與酒精檢測後，都測無反應，認定賴生死因符合高處墜落致死。

手機 賴姓高中生 檢察官

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