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台#MeToo延燒 太陽花發言人控遭波蘭駐台外交官性侵

記者丘采薇／台北即時報導
太陽花學運。（本報資料照片）
太陽花學運。（本報資料照片）

台灣「#MeToo」案件持續延燒，曾擔任太陽花學運發言人的黑色島國青年陣線（黑島青）成員賴姓女子昨天臉書發文，指去年9月她遭到波蘭駐台辦事處副處長Bartosz Ryś在其家中性侵兩次，提出告訴。事後Bartosz Ryś的妻子推著嬰兒車到辦公室找賴女，要她不要毀了孩子的一生，小孩不可以當罪犯的兒子。

賴女指出，去年9月，她剛回國兩周，遭Bartosz Ryś性侵兩次，她當下一直說「不要，住手，拜託，請你停止」，但對方突然瘋掉，變成一個她不認得的人。

⁡賴女說，「我沒有尖叫、沒有哭、沒有踢也沒有攻擊。我也沒有跑，我留下來。」「我是說，物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板，這樣。」

賴女表示，Bartosz Ryś事後詢問她，「你有聽過晨勃嗎？」以為她沒聽到後又一再詢問，後來她到客廳傳訊給當晚一同喝酒的朋友，安慰稱自己沒事，要對方不要擔心，但沒想到這幾句話，後來被當成訴訟期間的證據。

⁡賴女說，事發後Bartosz Ryś像沒事一樣聯絡她。她驚慌失措後，決定裝沒事。問對方會不會去一個聚會。在⁡聚會上每看見對方跟一個女性說話，內心就害怕不已，怕她們踏進她去過的黑洞。隨後她將Bartosz Ryś帶開，要求道歉，對方說，「因為那是半夜，有個喝醉的漂亮女生在床上，我性慾高漲，就是這樣。」因此她，決定提告。

賴女表示，所有的程序，她都面對了。承辦檢察官質疑她為何不告訴家人，再議被駁回的書狀上寫著「於本件案發時已年滿27歲，教育程度為研究所以上，曾於國內就讀知名大學社會系，曾旅居德國4年，案發時係在職場工作中，依其學經歷及社會歷練，在遭遇不服己意，強令屈從之涉及性自主之事，甚且就可能涉及對自己性侵害之違法事件之發生，自應有一般健全通常人之認知及反應」，「既處於可以自由活動之環境下，未採取任何積極作為，其事後之反應，與一般遭到性侵害者之反應炯然有別」。

賴女說，Bartosz Ryś的太太有天衝到她辦公室，激動說「妳怎麼會以為外交豁免權他就一定沒事？我們駐台辦事處另一個人，之前就因為性犯罪被懲處」，隨後對方提到另一個捷克外交官的名字，性侵被告，但外交豁免權，逮不到人。她聽了後臉都垮了，因為這兩位波蘭與捷克外交官是朋友。

⁡賴女表示，她看起來很正常，認真工作，也需要工作，因為工作的時候，她可以是另一個人。但她意識到自己狀態不對。拖了一個月，去醫院看診，診斷證明上寫著創傷後壓力症候群。

性侵 教育 德國

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