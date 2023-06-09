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疑似驅魔卻打死人 神秘宗教4女信徒涉案遭拘提

記者趙容萱、曾健祐／台中即時報導
宗教團體4名女信徒涉嫌拿矽膠軟質拍痧棒打死游女，圖為與現場找到同款的軟質拍痧板。(記者趙容萱／翻攝)
宗教團體4名女信徒涉嫌拿矽膠軟質拍痧棒打死游女，圖為與現場找到同款的軟質拍痧板。(記者趙容萱／翻攝)

台灣台中市35歲游姓女子5日在大里區一處道場死亡，檢警追出背後疑和4年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案相關連，游女全身大面積外力毆打瘀傷，台中地檢署9日拘提4名涉嫌動手的女信徒到案，全案朝殺人、傷害致死等罪嫌漏夜偵訊中。

警方表示，經鑑識小組現場勘查發現，死者陳屍處為一般民宅，租屋處擺放宗教書籍、勸世字畫、好OO宗教團體外出聯誼活動布告欄等宗教有關物品，死者陳屍位置旁留有1把矽膠軟質拍痧棒。

警方調查，該案相關人等經查均隸屬相同宗教團體，且多年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢警偵辦起訴，警方目前仍不排除是否與宗教活動有關。

警方發現，死者的二名室友說法避重就輕，且有攜帶大量行李，跨縣市遷移，立即報請檢察官核發拘票，將2名報案室友拘提到案，全案深入調查了解中。

台中地檢署2019年曾偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，女主嫌林欣月自封「聖師」涉嫌在大陸廣西南寧到場以「借竅驅魔」打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼。

中檢查出，林女自2012年起為控制信眾，就會假借宗教名義對不服從或想脫離者，教唆「三才」（負責執法打人者）朝被害人痛毆，曾在大陸命女信徒躺在地上，並朝他猛力踩踏腹部導致肝臟破裂身亡；2019年80歲張姓女信徒拒絕辦台胞證、護照，又遭林教唆幹部他瞎她雙眼。

中檢當時也發現，包括婦人等13名信徒及孩童都曾遭打傷，經指揮搜索南投、台中到場等處，2020年1月已依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林，但全案移審台中地院至今仍審理中，中院2020年12月裁定林欣月100萬元交保。

檢察官

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