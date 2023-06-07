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台狼師惡行曝光 小學生當女友 教舌吻、比賽開房

記者江良誠／南投即時報導
南投縣劉姓校長被控長期性騷擾學生，如同台版熔爐。圖／讀者提供
南投縣劉姓校長被控長期性騷擾學生，如同台版熔爐。圖／讀者提供

南投某國小校長被指控涉嫌長期對國小學生性騷擾，南投縣議員林儒暘也和被害人聯繫，瞭解案例，發現劉姓校長在權力不對等的情況下，對學童性騷擾甚至成為男女朋友及發生親密關係讓人髮指，他要求劉姓校長應停職調查，同時也要調查教育系統和警方是否曾吃案，揪出教育界害群之馬。

林儒暘說，他發現網路貼文後，馬上聯絡這名受害人，她述說當時的過程，並表示每年都有多名學童受害，這名校長任教接近30年，若指控為真，每年都有兩三名學生受害，難以想像這期間內有多少名學童受到摧殘。

林儒暘說，有多名受害者表示願意出來指控，並且對過程指證歷歷，如「在家幫忙補習結果教導舌吻」、「在學校校舍親密接觸被其他學生目擊」等等，簡直匪夷所思。

過去也有學生爆料「每屆都會交一個可愛的小五小六的學生當女朋友，舉凡交換日記、牽手、喇舌、出去比賽開房間」。

「家教班時帶一個女生進房間上下其手(事後有給2000元)重點是，家教是在他家上，也就是他老婆小孩都在家，另一個則是某次中午午休帶進廁所的工具間... 」。

林儒暘說，他要求教育處應立即將這位校長停職調查，並啟動性平會議，並調查過去有無吃案情況？是誰在校內吃案？不能讓不適任的狼師繼續待在學校內，嚴謹調查，毋枉毋縱。南投縣政府已要求校長暫離工作崗位，等待調查，務必要水落石出。

林儒暘認為，師長擁有權威性，很多孩子不懂得拒絕，成為權勢性騷擾及性侵受害者，教育處也要加強老師、學生的性平教育，認識性騷擾樣態及了解自己身體的自主權，並了解申訴管道，才能保護自己。

性騷擾 教育 性侵

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