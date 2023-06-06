被控性騷 王丹返台：坦誠面對司法檢視、不會逃避

民運人士王丹。(記者許君達／攝影)

連續有多人出面指控大陸民運人士王丹 涉及性騷 ，自稱受害人的李姓清大校友也因未獲王丹道歉，今天將前往台北地檢署遞狀提告妨害性自主；王丹上午在臉書上表示，他坦誠面對司法檢視，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。

王丹表示，他提前結束在斯坦福大學胡佛研究所的訪問計畫，剛剛返回台灣。他說，事情爆發五天，正是他在美國舉辦「六四 紀念館」開幕式最繁忙的時刻。

「那是我一生中最重要的事情之一，意義超過我個人的事情，因此完全無瑕全面細緻處理指控一事，希望外界可以理解。現在紀念館交給館長全權處理，我終於可以抽出一些時間了，未來會針對外界的一些說詞，尋找合適的時機和方式做出完整的說明。

多年來，Me too運動在世界各地風起雲湧，代表個人權力的伸張獲得進一步的深化，這是令人鼓舞的事情，也是我個人非常支持的社會進步事業，我也早就有一些尚待整理出來的思考。這一次正好有機會藉由我的個案，期待與能夠理性討論問題的社運團體及各界朋友交換意見，完整表達或修正我的立場。

在斯坦福大學胡佛研究所的五個月，中國內部情勢演變，台海危機的可能走向，以及國際社會未來應當採取的援助方式等等攸關台灣命運的問題，是我廣泛接觸美國國安，外交，智庫，軍事等領域的權威人士的時候最主要的話題，我必須說，收穫極大，了解到的情況令我非常吃驚。目前我先全力面對司法檢視，以免外界指責我轉移焦點。但官司結束之後，我把我的觀察，擔憂和警告，向台灣社會公開提出。

另外，原本計畫向清大爭取續聘，繼續開課講授中國問題，但鑑於面對司法，需要大量的時間和精力，我已經向清大社會所正式撤回我的申請，這是遺憾，無奈但不得不的選擇。當然，智庫“對話中國”的工作，還會繼續推進。

過去二十多年，每次飛機在桃園機場降落，我都有一種回家的興奮感覺；但這一次沒有，取而代之的的，是滿滿的感慨和淡淡的感傷。但是想到又可以每天抱到豆豆，仍舊還是有一份欣慰。 感謝外界的關注，祈願天佑台灣。」

他貼文後，有不少人表示支持，「相信司法會秉公處理，還給王丹老師一個公道。」「不要懼怕！堅信自己！我們一直在挺你！不懼怕任何的誹謗和污衊！」

兩名清大校友指控王丹涉妨害性自主及性騷，先有李姓男子指控他強暴未遂，後有徐姓男子控訴，王丹13年前曾在KTV內，當著他的男友面前，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。但王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。清大昨天表示，針對此校園性平事件已進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序。若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。