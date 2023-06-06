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台5億高中生死因出爐 委任律師認為內容理由矛盾

中央社台中6日電
賴姓高中生（右）繼承台幣5億房產墜樓身亡。(本報資料照)
賴姓高中生（右）繼承台幣5億房產墜樓身亡。(本報資料照)

台中賴姓高中生墜樓案，檢方今天通知賴母到案，花費4.5小時對家屬說明賴生的死因鑑定報告。賴母的委任律師會後表示，對於死因鑑定與現場勘驗認為有疏失與矛盾，將再具狀聲請調查。

賴母於台灣時間今天上午9時在委任律師的陪同下，前往台中地檢署應訊，直到下午1時30分才步出地檢。賴母接受媒體聯訪時表示，謝謝法醫高大成、檢察官、律師與台灣人的關心，一定要查出真相。

委任律師許哲維表示，他很肯定檢察官中立客觀的辦案，整個偵訊過程也充分開示相關鑑定報告，有看到法醫研究所的鑑定報告、死因方面也有提出看法，但是認為他們寫的內容跟理由有所矛盾。

許哲維說，檢察官並未判定是單純墜樓，但死因報告上的內容與理由有矛盾，例如頭顱沒有骨折出血、四肢長骨沒有骨折等，與一般自10樓高樓墜落造成的結果有很大不同。

至於現場鑑識狀況，許哲維指出，他無意苛責辛苦的調查人員，但當天上午11時2分發現墜樓案，11時20分第一線的警方就有到場，12時鑑識科人員到場，但都只有查看，直到當天下午4時以及隔天下午5時，在檢察官指揮偵辦後，才開始進行指紋、DNA等相關採證，並查扣啤酒瓶等證物。

許哲維說，案發後現場並未封鎖，且嫌疑人與嫌疑人的親屬都有回到現場，這時候再去做鑑識，鑑識的意義並不高，勘驗現場過程有很多疏失與矛盾，律師團要再了解家屬看法後，具狀向檢方提出調查。

對於法醫高大成先前提出，死者右手有不明針孔傷。許哲維表示，檢察官有充分提供急診的醫療紀錄單，但當時醫療急診紀錄單並未拍到右手，針對右手針孔是如何造成，還要請檢察官進一步調查，且毒物檢測只有少數幾項，並沒有驗出毒物反應，會再聲請調查。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元（約1600萬美元），生父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡，全案檢方正調查釐清。

檢察官 檢測 賴姓高中生

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