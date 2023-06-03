流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了

「人選之人-造浪者」編劇簡莉穎。圖／摘自臉書

性騷擾 議題近日廣受討論，因影集「人選之人-造浪者」中的劇情，與民進黨 黨工遭性騷擾的情節雷同，而「人」劇編劇簡莉穎也在臉書 發文指控，遭到流亡詩人貝嶺性騷擾，但貝嶺卻否認，對此，簡莉穎也再度回應，嘆：「他肯定是騷擾太多人不記得了。」

簡莉穎點名貝嶺曾將她壓在床上，強行拉她的手摸自己的私處，還問：「大不大？」貝嶺受訪怒喊冤，稱簡莉穎錯置、杜撰，細節都不是他會做的，不該把劇本寫的東西搬到他身上來，還說將保留法律追訴權。

簡莉穎則回應：「其實不止我，我的留言串也貼有其他也被騷擾的人回應，他肯定是騷擾太多人不記得了，文壇人士也早就傳遍了他的惡形慣犯，只是沒有人端上檯面說。」在她發文之後，就收到3為有同樣遭貝嶺性騷擾的受害者來留言，她也徵得對方同意遮頭像秀出來。

簡莉穎嘆：「尤其性騷擾本來就難以舉證，因為常常發生在私密空間且猝不及防，我講出來就是因為知道他罄竹難書，我到了30幾歲，有一點跟資歷，我不敢講誰還敢講，這種打著某種文學旗幟到處佔便宜的人就是得爆出來，希望不要再讓他得到資源去霸凌他人。」