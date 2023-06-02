薛姓導演涉民進黨性騷案 妻發聲力挺：相信先生的清白

「盲人阿清」導演薛朝輝涉及性騷擾案。圖／本報資料照

曾以公視人生劇展「盲人阿清」入圍金鐘獎的導演 薛朝輝（輝哥），近日涉入民進黨 黨工性騷擾 案，沉默一天後，薛朝輝發出4點聲明，其中表示「對於不實的指控，本人已委請律師，確保相關權益不受不法侵害。」根據「壹蘋新聞網」報導，薛的太太也發出聲明，力挺老公。

薛朝輝聲明指出：「若因為任何動作引發誤會或冒犯，本人誠心向當事者表達歉意。」、「本人支持並且籲請民進黨或相關單位對此事件進行嚴格調查，本人願意全力配合，並期待真相儘速釐清，若有應負司法上等責任，本人絕不逃避。」、「關於媒體或評論對我的親友、公司、合作夥伴，以及與本事件不相關的人、事、物，造成大家無妄困擾，本人深感抱歉。」以及委請律師處理全案。

而薛朝輝妻子聲明也說，聽到老公涉及性騷擾「陳小姐」當下非常震驚，「身為女性的我也無法接受」，因此希望對方提出法律訴訟，「讓真相可以在法庭上公開，若薛先生犯罪屬實，我相信他會負起應該的法律責任，並且以身作則勇於面對，讓孩子知道犯錯的代價。」

但隨後，薛妻點出：「去年我先生一聽聞陳小姐提出事件時，就與黨部提出性平調查要求，但沒有得到進一步回應，因此我再次懇求，民進黨黨部針對事件盡速調查，讓事件真相大白。」同時對於外界「未審先判」，直呼：「已帶給我們一家人生活上的困擾。」、「難以想像年幼的孩子在學校，恐怕得要承受哪些眼光與壓力，這何嘗不是一種霸凌。」

最後，薛妻表示：「身為配偶，我相信我的先生的清白，更要捍衛我的家庭，我們知道這只是剛開始，未來的路將非常漫長，但為了追求真相，我們會堅強以對、負起應該的責任，但也要強調，這段時間的不實言論，對我的家庭所造成的煎熬，我們也將會保留法律追訴權。」