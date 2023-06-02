台5億高中生肋骨斷內臟破 配偶涉偽造文書不排除加工自殺

賴姓高中生5月4日墜樓身亡，全案仍疑點重重。圖／報系資料照

繼承五億遺產賴姓高中生 命案至今疑點重重，賴的母親委任律師今再赴台中地檢署遞狀，累計已聲請調查多達22項證據，懷疑有多處遭他殺跡證。法醫解剖報告預計下周揭曉，據了解賴男肋骨斷了好幾根並刺破內臟，研判高處墜落，夏姓配偶隨機找人簽字登記結婚檢方也朝偽造文書偵辦中。

賴姓高中生5月4日被從事地政代書的夏姓男子帶去戶政事務所登記結婚，但證書上簽字的2名證人都是當天隨機找來的，被質疑背後別有目的、婚姻無效。

賴母委任律師許哲維昨到台中地院提民事婚姻無效之訴，今再到台中地檢提聲請調查8項證據，許提到，提婚姻無效之訴有兩項理由，經律師團隊找到1個民國51年民事判例，裡頭明確提到說結婚證人必須是在場親見親聞。

但根據目前掌握資料，夏姓嫌疑人找的證人並沒有陪他們到戶政事務所，而不符合在場親見親聞要件。第二個論點是，結婚是基於經營永久共同生活的關係，但不管現在夏男說是要得到父親房產或其他規畫等，都不是基於經營永久共同生活關係，因此也不符合婚姻要件。

檢警也查出，賴、夏當天隨機找路人替他們簽字當證人，並赴戶政事務所完成結婚登記，就該部分認定將朝涉嫌偽造文書使公務人員登載不實罪嫌偵辦。

檢方5月初相驗賴男遺體，預計最快解剖報告下周出爐，據了解賴左側肋骨斷了好幾根，斷骨刺穿臟器造成腹腔大出血，從高處墜落身亡可能性高。

檢警另過濾案發大樓監視器，發現除了賴以外，就只拍到和賴登記結婚的夏姓男子進出10樓，因此嫌疑人仍鎖定夏1人，不排除夏有加工自殺嫌疑，將由檢方持續釐清中。