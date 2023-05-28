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律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

陳水扁7年來初次握到蔡英文的手 讚蔡「比那位有溫度」

記者徐白櫻／高雄即時報導
靜宜大學法律系教授林淑雅告別式，台前總統陳水扁(左)向家屬致哀。圖／取自陳水扁臉書
靜宜大學法律系教授林淑雅告別式，台前總統陳水扁(左)向家屬致哀。圖／取自陳水扁臉書

台中捷運事故罹難者、靜宜大學法律系教授林淑雅的家人今天為她辦告別式，台總統蔡英文及前總統陳水扁都有到場致哀。陳水扁晚間發文說，蔡英文主動跟他握手，並表達關懷慰問，這是他七年來第一次握到蔡英文的手，「比起那一位有溫度多了！」外界解讀「那一位」，指的是選罷法最大推手賴清德。

陳水扁昨日痛批選罷法修正案是惡法，賴清德為參選總統，罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，有違憲的重大爭議。

陳水扁說，今天是靜宜大學法律系教授林淑雅的告別式，他以凱達格蘭學校創辦人身分與祭，1999年他以總統候選人身分到蘭嶼，並與原住民部落代表簽署「原住民族與台灣新政府的新夥伴關係」協定，當年這份協定就是出自林淑雅的倡議及推動。20年前陳師孟籌設凱達格蘭學校，工作小組約5人，林淑雅是創校校長陳師孟的得力助手，也是創校元老。

此外，陳水扁描述，今天媒體報導總統蔡英文親自到林淑雅靈前頒發褒揚令，離去前特別到阿扁面前，兩人不只打招呼，還閒聊了幾句。阿扁在臉書還原過程說，其實是蔡英文主動來握手，並表達關懷慰問之意，「這是七年來的第一次，阿扁感受到了，比起那一位有溫度多了」。

蔡英文 陳水扁 原住民

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