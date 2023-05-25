共諜？洗錢？中國創新主席困台1278天…被王立強害慘

向心（左）、龔青夫婦被控洗錢，台北地方法院去年2月判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今開庭，向心埋怨因「王立強」這個騙子害他們滯留台灣，1278個日子裡，不僅1間上市公司遭除牌，癱瘓的老父親也因心疼夫妻而嚎啕大哭。記者王宏舜／攝影

總統大選前澳洲 「王立強」共諜案牽扯中國創新投資 公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，共諜案辦不成，改依洗錢罪起訴；一審認檢方舉證與洗錢構成要件不符，判無罪。台灣高等法院今開庭，向心表示被限制出境1278天，重病的父親因看不到他而落淚，夫妻來台買房交了3000多萬的稅卻變成「罪犯」，感嘆這世界黑白顛倒。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前夕，自稱「王立強」者在澳洲爆料是向心共諜下線，引爆政治與選舉效應。檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心（60歲）、龔青（54歲）夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，祭限制出境處分。但共諜案不起訴，檢方改指向心夫妻洗錢。但澳洲後來調查認定王立強是個騙子，拒絕他的政治庇護申請，將其遣返大陸，向心夫婦卻因他的指控持續在台灣接受調查。

檢方指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「5年代租」、「5年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。向心明知大陸國太集團從事詐騙 ，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

不過北院認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同，去年2月判兩人無罪。

高院今行準備程序，因該調查的證據都已調查，法官諭知7月12日審理。

向心表示，夫妻從2019年11月24日被限制出境至今已經過了1278天，首先是調查共諜案，再換洗錢案，共諜案是先限境再調查，洗錢案是先起訴再調查，「這是很離譜的事」。

向心說，檢察官向法院聲請調查證據，但至今沒有任何結果，他認為根本不存在的事怎麼會找出證據來？

滯台三年半，無法經營公司，向說一間上市公司遭除牌，1萬多名股東損失慘重；於私，88歲的老父全身癱瘓，因看不到他而嚎啕大哭，他活了60歲，第一次得知父親落淚。

向心說，當初來台灣買房，也繳了3000多萬的稅，卻成了「罪犯」，這結果始料未及，他只希望官司能盡早結束。