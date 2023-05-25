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亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

記者陳宏睿／台中即時報導
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

台中市賴姓高中生離奇墜樓案尚未水落石出，地檢署燒腦偵辦，移民署同樣頭痛，因賴母已註銷大陸籍，另一方面，依法院判決，賴母台灣身分證12年前被註銷，依法不能居留台灣，但對岸「冷處理」，賴母以無國籍身分滯台多年，如今成為兩岸人球。

移民署解釋，陳女戶籍遭撤銷後，曾多次透過兩岸機制，協助陳女返陸，但陳女無有效旅行文件，且當時需照顧未成年的死者，近3年又因疫情影響，所以留台迄今，仍會循兩岸溝通管道，協助賴母返陸。

陳女的台灣身分證在2012年確認被註銷，依兩岸人民關係條例或入出國移民法，移民署「得」令陳女限期出境，逾期未出境者，可強制出境，但法律無強制規範，一旦身分註銷後，就必需採取強制性行政手段。

陳女狀況因賴生墜樓案備受矚目後浮出水面，也讓移民署多年來束手無策的困境曝光，造成陳女違法滯台超過11年。

移民署官員透露，陳女與一般逃逸外籍移工不同，外籍移工有國籍，可以強制收容後，遣送出境，但陳女已無大陸證件，當然可以強制收容陳女後，遣送出境，但一定會面臨對岸「不收」的狀況，屆時陳女可能原機返台，白忙1場。

移民署官員說，過去曾二度協助陳女返陸，但除對岸卡關外，陳女態度也曖昧，目前陳女仍屬喪子治喪期間，移民署若展開強制驅逐出境的作為，或許也會引來外界撻伐「沒有人性」，仍在研議後續處置方式。

台中市賴姓高中生4日繼承5億遺產卻離奇身亡，引發外界議論，賴母是兩岸人球身分，也隨之曝光，賴母律師許哲維說，已與專業移民律師組成團隊，希望能恢復賴母台灣戶籍。

許哲維表示，賴母已在台灣生活20年，有長期居留的事實，「已經是台灣人」，沒有意願要回大陸生活，不過團隊中的移民律師也認為，不論是兩岸人民關係條例、或是入出國移民法等法令，對於賴母要爭取留在台灣確實有難度，未來會以賴母有在台長期生活，且政府多年來也已容許的狀況，以法律「信賴保護」原則為基礎，在法庭上爭取。

45歲陳姓女子（賴姓死者母親）是大陸地區人民，2002年嫁給台灣賴家次子，2004年9月獲得台灣依親居留證，期間效期展延到2008年9月，因長期居留，符合定居要件，取得中華民國身分證、也在台設戶籍，賴女原本在大陸人民戶籍註銷。

陳女丈夫在2008年2月因病死亡，陳女向內政部以依親死者（賴姓高中生）為由，申請繼續在台定居，但死者是陳女與公公亂倫所生下，婆婆2006年時提出妨害家庭告訴後，經法院DNA比對鑑定，確認死者是陳女與公公所生下，非婚生子。

內政部在2008年10月，以陳女亂倫生子，不符合兩岸人民關係條例，可依親在台定居為由，撤銷陳女戶籍登記。陳女打行政訴訟，希望恢復戶籍登記，最後仍遭駁回確定。

移民 依親 賴姓高中生

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