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在蔡英文訪美之際 北約將領3月底密訪台灣

中央社台北25日綜合外電報導
北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將在3月底時曾秘密訪問台灣。(取自北約防衛學院官網)
北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將在3月底時曾秘密訪問台灣。(取自北約防衛學院官網)

專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日刊登彭博駐台記者何貴森的投書稱，北約防衛學院校長里提曼中將在3月底時曾秘密訪問台灣。

北約防衛學院（NATO Defense College）已證實這趟之前未曝光的行程，何貴森（Chris Horton）在投書中稱，這僅是意在限制中國未來軍事選項的一連串區域和全球性行動之一。

何貴森表示，3月底全球媒體把焦點放在台總統蔡英文即將和眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面之際，北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將悄然訪台。

里提曼中將會見了國防大學相關人員。北約防衛學院位於羅馬，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）。

里提曼訪台消息未見諸台灣媒體，國防大學的網站也沒有公布。

但在「中國項目」詢問相關資訊的情況下，北約防衛學院簡短證實里提曼於3月27日至31日期間，基於學術目的訪問台灣，這是北約防衛學院和全球重要教育機構正常文化交流的一部分。

國防大學證實里提曼到訪，但婉拒進一步置評。

北約和台灣的交流互動並非無前例可循，但交流的範圍目前仍不清楚，雙方三緘其口。

何貴森在投書中說，目前可以確定的是，鑑於中國對印太地區國家構成的威脅，特別是對台灣，北約組織已經開始更加關注這個地區。

亞洲對北約其實並不陌生。1979年起，北約就開始與日本進行非正式來往，並於1990年代初提升為官方交流。北約2005年開始跟韓國進行對話，也開始和澳洲展開往來。

更近的例子是，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在今年1月於首爾舉行的論壇上，呼籲韓國提供武器給烏克蘭。

當然，這些是北約全體成員國都承認的國家。台灣的外交困境，讓其他國家和國際組織與台灣的互動變得更複雜棘手。儘管如此，北約和台灣越來越願意公開討論雙方的互動。

除了雙方都確認里提曼在3月訪台，台灣國防部1月向路透記者透露，台灣過去已派出不止一名軍官到北約防衛學院受訓。

在此同時，一位不願透露姓名的北約官員表示：「多年來，北約的教育機構，例如北約防衛學院和北約訓練學校（NATO School Oberammergau），都跟印太區域的參與者進行接觸，其中包括台北。」

北約 教育 北大西洋公約組織

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