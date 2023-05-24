我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大擁槍禁墮胎 德桑提斯「反覺醒」 成川普勁敵

債限談判無著 道指連跌四天

草莓表面「小芝麻」不是種子 台會考解答驚呆眾人

聯合新聞網／ 即時報導
台灣會考自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造。（翻攝自臉書）
台灣會考自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造。（翻攝自臉書）

草莓香氣十足，無論作為水果單吃或加工製成甜品，都是許多大人小孩的最愛。不過，你夠了解草莓嗎？日前台灣的國中教育會考落幕，有考生在臉書社團「國中學習討論群」PO出今年自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造，不料竟考倒眾人。

題目敘述，已知草莓是由花托處膨大而來，「*」記號標示構造則由草莓的子房發育而成，題幹還附上兩張示意圖，一張剖析草莓的花朵構造，一張則以「*」記號標示，詢問考生該構造究竟為何。根據心測中心給出的正解，答案為選項（C）「果實」。

「想問為什麼這題是C，不是指著種子嗎？」該名考生下意識認為，草莓表面的顆粒為種子，然而踏入陷阱的不只他一人。不少考生也在留言區哀號，「跟我一樣（爛東西）」、「我也是」、「那個吃的草莓不是果實，一點一點的是果實，誰知道？」、「我也選種子，但你看它指的超細，其實它沒指到種子」、「我二話不說直接：耶~種子了」。

對此，許多國中生也跳出來解答，「題目有說是子房發育而成，而且其實那個草莓籽是果實」、「這個題目有寫子房，答案很明顯，子房（長成）果實、胚珠（長成）種子」、「我們認為的果實其實是花托，而我們認為的種子其實才是果實，裡面包裹著種子」。

根據《食力》報導，草莓花凋謝後，花梗頂端長著花朵的花托會迅速膨大變紅，成為大家愛吃的草莓，花心內的心皮會結成一粒粒小果鑲嵌在花托上，則稱作「瘦果」。草莓光是一朵花就可以結出許多瘦果，因此草莓表面的小點點其實就是瘦果，卻時常被誤認是草莓的種子，但它其實才是草莓真正的果實。

你知道草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造嗎？正解竟讓人驚呆。（圖：讀者提供）
你知道草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造嗎？正解竟讓人驚呆。（圖：讀者提供）

教育 臉書 會考

上一則

巴拉圭總統：對中貿易持開放態度 不屈於壓力與台斷交

延伸閱讀

答案不是零 在iPhone上計算「0÷0」竟跳出這個結果

答案不是零 在iPhone上計算「0÷0」竟跳出這個結果
母「硬邀」合開冰淇淋店 亞裔母女業績破百萬開分店

母「硬邀」合開冰淇淋店 亞裔母女業績破百萬開分店
好市多A肝草莓賣出逾千包 3款莓果汙染源說不清恐遭重罰

好市多A肝草莓賣出逾千包 3款莓果汙染源說不清恐遭重罰
乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高

乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位