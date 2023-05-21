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台5億高中生案 配偶夏男二度被傳 面對媒體不發一語

記者陳宏睿、黃寅／台中即時報導
夏男抵達時面對媒體詢問不發一語，但神態自若。（記者陳宏睿／攝影）
夏男抵達時面對媒體詢問不發一語，但神態自若。（記者陳宏睿／攝影）

台中市賴姓高中生4日墜樓身亡，他案發前兩小時，才與擔任地政士助理的26歲夏姓男子登記結婚，因賴名下有不少房地產，家屬質疑夏謀財害命。檢察官日前第一時間已依殺人罪命夏30萬元台幣（約9705.6美元）交保，上午將再度傳訊，以釐清案情。夏男抵達時面對媒體詢問不發一語，但神態自若，目前仍庭訊中。

夏男應於上午10時報到，他提前5分鐘在父親陪同下抵達。當時現場已有大批媒體守候，還有人問他是否要道歉，但他都不發一語。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案夏姓被告經檢察官詢問，初步認涉有殺人罪嫌，以30萬元台幣交保，死者9日完成解剖、採集相關檢體，送法醫研究所調查；死者體內有無酒精、藥物反應，都會逐一釐清，但報告尚未出爐，呼籲外界勿僅憑「主觀臆測」推論犯罪情節。

承辦檢察官謝怡如今天將再傳喚夏男到庭訊問，進行第二次訊問，針對查扣手機、筆電的數位採證結果、及與死者結婚原因、雙方交往情形、案發前狀況等疑點，續行釐清。

賴母昨天找高大成前往案發現場、台中殯儀館了解狀況，高認為，死者只有右手骨折，不像10樓墜落，加上墜落處草皮光禿，懷疑死者被下藥後再低樓層「丟下」的可能性，建議檢警逐層採驗釐清。

夏男抵達時面對媒體詢問不發一語，但神態自若。（記者陳宏睿／攝影）
夏男抵達時面對媒體詢問不發一語，但神態自若。（記者陳宏睿／攝影）

檢察官 手機 房地產

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