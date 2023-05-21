台籍選手舉五星旗挨批 李東憲受訪反擊：台灣有言論自由嗎？

來自台南的跆拳道選手李東憲，在國際賽事上自稱代表台灣卻舉五星旗，引發兩岸民眾關注。（取自《台海網》）

在韓國亞太大師運動會上，身穿「TPE」跆拳道服、口咬銅牌卻高舉五星旗 的台南籍運動員 李東憲，在接受大陸海峽導報專訪時，對於他此舉遭到台灣網友圍剿一事時，質疑「台灣島內真的有言論自由嗎？」李東憲並稱台灣就是獨裁的「鬼島」，這個地方有什麼好待的？

根據海峽導報微博上的專訪影片內容，李東憲說，「台灣當局，也就是台灣政府，說台灣各方面民主自由、行為自由，但在敘述這個的時候，台灣島內有言論自由嗎？同意有反對的聲音在嗎？如果同意的話，應該不能去阻止小老百姓的發言或做這樣的事。」

他反問，「如果今天我舉韓國或日本國旗，他們是不是給我拍掌？就因為我舉的是他們不喜歡的國旗，他們就藉此發難群起圍剿，讓全世界看到，台灣其實就是一個獨裁的地方，不允許有異己的聲音，不許老百姓去遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情。這樣的話，那個地方有什麼好待的？就像台灣老百姓自己講的，這真的就成為一個鬼島。」

李東憲並聲稱，自己已經被「查水表」，很多「水軍」到他臉書 攻擊，也看到很多過去打壓他的跆拳教練，開始各種抹黑造謠，他覺得沒有意義，因為他的立場堅定，第二他是做兩岸的工作，為了兩岸的體育做事情，都是有目共睹的，強調他的初心就是兩岸和平。