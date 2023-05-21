5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

台中市賴姓高中生繼承5億不動產，日前和夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，全案疑點重重。賴母委託律師許哲維說，賴姓高中生在生父（祖父）4月過世後，曾向生父委託的夏代書，也就是他登記同婚的夏姓配偶父親，表示想拿回寄放在他那兒價值5億元的30筆房地產 權狀，但夏說擺在他那兒安全，而一直拒絕，至今未交出，已準備寄出律師函，若仍不交出，將提告侵占。

夏代書晚間回覆說「感謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，律師不希望也不便回覆。謝謝」。

不過，據夏代書親近好友說，不是賴姓高中生想要回權狀，應是賴母一方想要，夏代書因為想替好友的小孩、賴姓高中生保護住這些財產，才不願意交出。

許哲維說，這30筆房地產多是土地和農地，市價粗估5億元，是賴姓高中生還小時，就陸續過給他，並都委託夏代書辦理，權狀也一直都擺在夏代書那兒，但賴姓高中生生父過世後約一周，賴姓高中生向夏代書要回時，夏代書卻說他都擺在保險 櫃裡，較為安全，而至今一直未拿回。即便是說不然交由第三方公正單位處理，夏也不願意。