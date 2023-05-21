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5億高中生母遺產受限？律師：通姦生子 已被註銷國籍

記者黃寅／台中即時報導
賴姓高中生母親（中）與律師許哲維（後中）。（記者黃寅／攝影）
賴姓高中生母親（中）與律師許哲維（後中）。（記者黃寅／攝影）

台中身價5億(新台幣，約1615萬美元)賴姓高中生與地政士助理夏男結婚2小時後，從夏家名下一棟大樓10樓墜下亡。有律師認為依照兩岸人民關係條例，中國籍的賴母恐怕只能繼承最多200萬元(約6.5萬美元)。對此賴母委任律師許哲維表示，賴母現已沒有中國戶籍，並不符合適用該條例大陸地區人民定義，賴母目前無國籍，由專業移民律師積極爭取台灣身分中。

據悉，賴母原本是中國大陸人士，10多年嫁到台灣，也取得台灣國籍，自願註銷中國籍，後來因為通姦生子被註銷國籍，導致賴母從2011年至今都是無國籍。

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許哲維說，不管國籍是什麼，都可以在刑事訴訟中委任律師表達意見，而家屬賠償的部分，因案件發生在台灣，就準用中華民國的法律。依照兩岸人民關係條例第2條第4款，中國大陸地區人民定義是需要「在大陸地區設有戶籍之民」，賴母在中國大陸地區並沒有戶籍，不適用該條例第67條限額200萬部分。另，無國籍人士、外籍人士在台灣遺產限額，民事團隊正在研議中。

而賴母既沒有中國籍身分，也沒有台灣籍身分，如今兒子死亡無法依親居留，是否會被遣返或驅逐出境？許哲維說，已經有專業的移民律師在處理這一塊，相信律師的專業可以讓她在官司進行中或之後，取得台灣身分，正在努力中。

移民 中華民國 刑事訴訟

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