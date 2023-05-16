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美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台

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美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台

中央社╱華盛頓16日專電
美眾院外委會主席麥考爾。(美聯社)
美眾院外委會主席麥考爾。(美聯社)

美國眾議院外委會今天通過「台灣國際團結法案」，將對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。法案強調，聯大2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。

眾議院外委會今天審議「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）。法案將修改2020年3月生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法，TAIPEI Act），對抗中國阻礙台灣參與國際組織的行為。

眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）紛紛公開支持法案；麥考爾批評，中共對外錯誤宣稱，聯合國大會第2758號決議禁止台灣在聯合國擁有發言權，指將台灣排除在外傷害全球。

在兩黨支持下，法案獲得口頭表決無異議通過，接下來將送交眾議院院會審議。

外委會通過法案同個週末，第76屆世界衛生大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場；由於中國壓力，台灣已連續6年未受邀與會，今年也尚未收到邀請函。

法案是由眾議院「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、民主黨籍眾議員泰塔斯（Dina Titus），以及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）、巴爾（Andy Barr）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）和麥克林（Lisa McClain）共同提出。

面對中國長年扭曲聯大2758號決議意涵，阻礙台灣參與國際組織，法案首先對此作出澄清。

法案指出，決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案強調，美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

此外，法案要求美國在各國際組織中代表，透過意見的表達、投票及影響力，呼籲這些組織抵抗中國試圖扭曲關乎台灣之決議、文字、政策或程序的作為。

康諾里等人在上屆國會也曾提出「台灣國際團結法案」，法案一度被納入眾議院主推的抗中法案「美國競爭法案」（America COMPETES Act），去年2月以222比210票數在眾議院過關。

不過，兩院最後針對眾院「美國競爭法案」與參院抗中法案「美國創新及競爭法案」（US Innovation and Competition Act）分歧進行協商，推出去年8月生效的「晶片法」（Chips and Science Act），「台灣國際團結法案」未被納入。

眾議院 聯合國 眾院

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