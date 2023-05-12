陳致中入獄編號為何保密？牢中第一晚這樣度過

前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，昨理平頭到高雄地檢署報到，隨後被送往高雄第二監獄服刑。記者許正宏／攝影

前總統陳水扁 兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，昨理平頭進入高雄第二監獄 服刑，由於簽署個資 保護法，入獄編號保密不公開；獄方透露，昨晚9點就寢時間後，陳還在看類似書籍的文件，今天早餐吃清粥，配花瓜和豆腐乳，入獄作息正常，目前無室友，近日會依流程安排。

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，昨日下午3時19分許抵達高雄地檢署報到，理了一顆光頭的陳致中，為入獄做足準備，支持者在雄檢大門聚集，高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅簡短回覆「謝謝」未受訪。

陳進入高雄第二監獄服刑，有別於「名人」服刑會公開編號的慣例，陳事先簽署個資保護法，要求獄方保密，讓外界無法窺知。

陳致中入獄首晚情況，獄方透露，凡是入獄的受刑人，獄方都會交付獄中生活手冊，昨晚9點就寢時間後，陳有自行帶一些書籍，但只看得出來陳在閱讀文件資料。

獄方說，今天獄方提供受刑人的早餐是清粥配花瓜和豆腐乳，陳致中入獄後首晚和今早的作息一切正常。

對於陳致中入獄牢房無室友，目前在牢房「獨享」牢獄生活，獄方表示，室友的安排須經過健康檢查、詢問資料等相關作業，才能進行分配，最快這兩天陳致中就會有「新室友」陪伴。