我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加內陸好萊塢明星農場被惡意損壞 華人農場主喊冤

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

徐巧芯公開BNT信件內容 指郭台銘早知只有政府可買疫苗

記者劉宛琳／台北即時報導
台北市議員徐巧芯晚間上「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播節目大談鴻海創辦人郭台銘採購BNT疫苗過程。圖／取自「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播畫面
台北市議員徐巧芯晚間上「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播節目大談鴻海創辦人郭台銘採購BNT疫苗過程。圖／取自「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播畫面

台北市議員徐巧芯晚間參加朱學恆網路直播，解密郭台銘採購BNT疫苗過程，對於郭台銘與和BNT熟識朋友間電郵的回信為何會流出，徐巧芯公開郭台銘寄給該友人信件內容，表示郭台銘早就知道只有政府買得到疫苗，並非甩鍋，只是希望用民間的角色，來解決政府和上海復星還有BNT簽約的困境。

徐巧芯透露，BNT高層上午在看新聞時，截圖台灣的政論節目，到處問為什麼這個信件會外流？這件事情時相當丟臉，讓一個賣給台灣1500萬疫苗的BNT信件外洩出去，還是「讀者提供」。

朱學恒說，這封回信僅提供給總統府參考。徐巧芯說，除非政府被駭客入侵，否則郭台銘只有提供給總統府，而且畫面是紙本翻拍，王必勝都承認有看過這封信，「那是不是他洩漏的？」看過的都有嫌疑。

徐巧芯諷刺，當初政府說採購BNT和高端疫苗的資料都要保密，那請問這封信呢？政府想公布的時候就不用保密，不想公布就封存，「所以那個保密就是胡扯、bullshit」。

徐巧芯解釋，為什麼會有這封回函？因為在2021年的6月15日，郭台銘發出正式的信件給這位高層，提到上海復星是大中華代理商，只有政府可以購買，因為郭早就知道只有政府可以購買，他只是想協助政府解決這個問題，並非甩鍋給蔡英文，買疫苗本來就是政府的責任。

徐巧芯表示，郭台銘在寄給BNT友人的信件中指出，台灣5月中疫情爆發，能夠取得的疫苗無法滿足需求，而且估計20到74歲的台灣人可能要1年才能等到疫苗。

徐巧芯接著表示，信中並寫到台灣的疾管署因為政治考量，不願意透過上海復星買疫苗，但BNT也不能透過上海復星去和台灣政府簽約，所以台灣政府無法與BNT和上海復星直接達成協議；因此永齡基金會和鴻海創辦人想要和比爾蓋茲一樣，幫助台灣人民買疫苗。

徐巧芯表示，郭台銘在信中強調，他一直都有跟上海復星合作，很樂意透過上海復星買疫苗，只要疫苗是直接從德國運過來台灣，而且不經過中國大陸，上海復星也認為這個方法是可行的，民間的角色可以解決政府陷入的困境。

徐巧芯表示，這顯示郭台銘是完全搞得清楚狀況的，而且和回函是接得起來的，和後來媒體報導的搞不清楚狀況不同。

高端疫苗 郭台銘 BNT

上一則

王建民自曝腳傷真正原因 擔任二軍教練認更有成就感

延伸閱讀

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上
郭台銘提供疫苗電郵 總統府卻拿來帶風向

郭台銘提供疫苗電郵 總統府卻拿來帶風向
複製韓國瑜路線搶攻深藍票？郭台銘：勝選不管路線

複製韓國瑜路線搶攻深藍票？郭台銘：勝選不管路線
郭台銘：最大派系反對 蔡英文也得妥協

郭台銘：最大派系反對 蔡英文也得妥協

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31

超人氣

更多 >
仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光

王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光