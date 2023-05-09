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郭台銘談BNT 指李大維電告「大小姐說 你不要買了」

記者劉宛琳、丘采薇、廖士鋒／台北10日電
鴻海創辦人郭台銘（前右）9日在臉書公布BNT疫苗採購過程，直指幫蔡英文總統傳話要他不要買疫苗的，就是總統府前秘書長李大維。（記者劉學聖／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（前右）9日在臉書公布BNT疫苗採購過程，直指幫蔡英文總統傳話要他不要買疫苗的，就是總統府前秘書長李大維。（記者劉學聖／攝影）

BNT疫苗採購爭議又起。鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書公布BNT疫苗採購過程，直指幫蔡英文總統傳話叫他不要買疫苗的，就是總統府前秘書長李大維。郭透露李致電告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了。」總統府回應則強調，政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購；李大維也說「從未有過該談話內容」。

郭：阻擾的力量圖表上看不見

郭台銘說，他日前提到當年總統府有人告訴他「不行買」BNT疫苗，當天深夜總統府發言人急著跳出來說「絕對沒有人阻擋採購疫苗」，並列出一長串的時序表；但其實那些躲在背後阻擾的力量，卻是大家在圖表上看不見的，這些過程有很多證據資料，如有必要他會整理公布。

府：擋BNT是毫無邏輯謠言

總統府表示，疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，確保國人健康安全，所謂「政府擋BNT以護航特定疫苗」，是毫無邏輯的不實謠言；或許部分政治人物的發言有其選舉考量，但呼籲立即停止不必要的政治操作，這類的言論，對於當時沒日沒夜與民間捐贈單位合作，投入疫苗洽購的人員並不公平。

李：事實受扭曲要遵關公精神

現任海基會董事長李大維也反駁說，「事實受到扭曲」，他還說站在曾經是朋友的立場上，「知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神」。

郭台銘回憶，2021年5月，他向政府表示願意採購疫苗，李大維是政府的代表，他們溝通了無數次。然而，到了6月17日，他卻接到李大維的電話，李告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了。」讓他又氣又難過，整晚睡不著。

郭台銘說，他終於知道，為什麼這種攸關全國人民性命的事情，竟然要耗費一個月的時間在開會、協商、文件程序往返，而且還沒有實質進展，原來就是有看不見的力量在技術性拖延。他心中感到非常絕望，於是寫了一段文字，向蔡總統請求會面報告，希望取得她的同意。

疫苗晚到「死者家屬一輩子痛」

郭台銘感謝當時許多人站出來一起向蔡總統發聲，政府才被迫調整作法，讓疫苗採購繼續推動下去，但許多不為人知的真相，卻讓人民晚了幾個月拿到疫苗。

郭台銘感嘆，這幾個月，原本可以少死多少人？對政府來說，只是每天記者會上浮動的數字；對死者家屬來說，卻是一輩子的傷痛。這就是為什麼這件事情過後，他一直說，國家的領導團隊，心中要有人民；因為真的只有親自跟民進黨交手過，才知道他們為了政治利益可以無情到什麼地步。

海基會指出，李大維與郭台銘是多年好友，彼此為了台灣人民的健康，相互合作協調公私部門各方，積極爭取採購BNT疫苗，「並沒有人阻擋與反對」；蔡總統及行政部門在BNT疫苗採購上，積極協力包括台積電、永齡與慈濟在內民間部門共同促成，已是公私協力美談，盼外界勿訛傳訛。

郭台銘採購疫苗始末。
郭台銘採購疫苗始末。
鴻海創辦人郭台銘9日在臉書公布BNT疫苗採購過程，直指幫蔡英文總統（左）傳話要他...
鴻海創辦人郭台銘9日在臉書公布BNT疫苗採購過程，直指幫蔡英文總統（左）傳話要他不要買疫苗的，就是總統府前秘書長李大維（右）。（本報資料照片）

疫苗 郭台銘 BNT

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